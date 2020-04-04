公民力量「踩過界」到新西助選民登記：泛民議會過半必令時局更亂

立法會選舉將於9月舉行，過去一直扎根新界東的公民力量，今日「踩過界」到新界西進行選民登記活動，幫助未登記成為選民的元朗、天水圍、屯門等多個地點的居民進行登記。已報名參加新民黨新界東初選的公民力量發言人林宇星表示，是次新界西選民登記活動獲得逾200份選民登記，是由於不少市民擔心在疫情肆虐下經濟民生等都大受打擊，若泛民於立法會選舉中成功達到「議會過半」，必定令香港時局更為混亂。 早前退出自由黨、報名新民黨初選的公民力量準成員李梓敬就指，不少建制派支持者對於去年的區議會選舉結果感失望，因而成為「首登族」。

公民力量於早前成立24小時選民登記熱線，由義工隊點對點為新界區市民登記做選民，由於熱線反應熱烈，決定除了在扎根多年的新界東設選民登記巡迴站外，「勇闖」到新界西進行選民登記活動，分別於天水圍嘉湖銀座、天水圍新北江商場、屯門市中心、元朗政府合署等，聯同逾30名網上招募的義工協助市民登記。

林宇星表示，為阻止香港全城「攬炒」，呼籲更多市民盡公民責任、登記做選民，共同守護香港捍衛家園。李梓敬則稱，今日活動的反應比想像中更為踴躍，不少市民看到網上呼籲後前來支持，甚至協助成為義工；希望大家可能團結一致，為建制派於接下來的立法會選舉贏回一仗。