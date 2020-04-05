【新冠肺炎】倡租用洲際酒店檢疫　林健鋒：政府要有突破思維

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，政府和金管局應與銀行聯手推出應急措施，紓緩中小企近期的流動資金壓力，例如半年「還息不還本」，政府亦可考慮發債，籌集抗疫所需資金。 他又建議政府租用酒店作檢疫用途，可考慮日前宣布裝修兩年、坐擁維港無敵海景的香港洲際酒店。

尖沙咀香港洲際酒店本月20日進行裝修，於2022年重新開業，更名為香港麗晶酒店。（資料圖片）

林健鋒接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，中小企、工商界是香港骨幹，在疫情下，很多外國客人都要求商界停止付貨，或延遲找數，這對企業資金流動影響很大，一時間難以籌集資金向銀行還款。他認為，銀行和工商界是唇齒相依，希望政府和金管局可以配合，要求銀行容許中小企「還息不還本」最少半年，半年後再與企業商討還款安排。他亦樂見金管局較早前已推出5項措施，進一步紓緩中小企現金流壓力。

他又建議，政府可考慮趁現時財政儲備較充裕、信貸評級高時發債，籌集資金抗疫，未雨綢繆，那就不須動用自身儲備。

林健鋒（資料圖片/盧翊銘攝）

自家口罩下周上架

被問到政府近日的防疫措施，是否真的如外界所批評般來得太急太混亂，林健鋒表示，不同的措施總會對業界帶來或多或少影響，政府處理方法合不合市民心意，那是見仁見智，某些措施的宣布安排上的確有改進空間，但認為特首已「好盡力去做」。

林健鋒認為政府需要有更多突破思維，例如早前坊間多次建議政府租用酒店作檢疫用途，他認為這值得做，更舉例指本月20日將進行為期30個月裝修的洲際酒店，也可短期租用。林健鋒指，有部分酒店現時丟空，應好好善用，急事急辦。至於為何政府早前沒有按坊間意見直接租用酒店，他稱行會內容不便透露，自己只是反映個人意見，又呼籲市民要配合政府的防疫措施。

林健鋒早前牽頭，於本地成立「CareHK」口罩廠生產線。他透露，口罩下星期就可在市面出售，稍後會繼續提高機器生產的效率。他表示，口罩價格會盡量維持在每個1.95元，但坦言現時原料價格上升得太厲害，有一定困難，所以有意稍後申請政府的「本地口罩生產資助計劃」。