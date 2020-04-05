【新冠肺炎】葉劉憂國際餐飲集團難支撐：業主拒減租情況嚴重

新冠肺炎疫情嚴峻，香港各行各業都大受打擊，餐飲業亦不例外。早前政府推出多項措施，例如餐廳座位減半、座位須隔開一點五米、酒吧暫停營業等，更令餐飲業雪上加霜。 新民黨立法會議員葉劉淑儀今日（5日）到訪其中一間國際餐飲集團旗下的餐廳，了解疫情下面對的情況。葉劉淑儀指，業主拒絕減租的問題非常嚴重，為國際餐飲業帶來沉重負擔，會向政府部門跟進有關情況。

葉劉淑儀指，業主拒絕減租的問題非常嚴重，為香港的國際餐飲業帶來沉重負擔。（葉劉淑儀Facebook專頁）

葉劉淑儀表示，國際餐飲業過去在港發展理想，經濟蓬勃時更是「一枱難求」，當中大批訪港的海內外遊客，是餐廳的重要客源之一。但去年社會運動爆發後市道開始轉差，她到訪的集團旗下於灣仔的店舖更受到破壞。新冠肺炎疫情來臨後經營情況更嚴峻，集團位於蘭桂坊的兩間餐廳亦因曾有懷疑受感染的客人光顧，須停業十四天。

葉劉淑儀引述餐廳負責人指，政府提供的二十萬資助有用但並不足夠。負責人補充，因為擔心員工被解僱後無法找到新工作，以及來自外國的的廚師一旦離開香港後未必會再返港，因此不傾向解僱員工。而如果外國人才流失，對本地餐飲業而言是損失，又認為過去香港國際餐飲業成功，亦是有賴很多歐洲名廚因外國經濟環境不理想，而願意來到香港工作及開設不同類型的餐廳。葉劉淑儀稱，該集團負責人「希望香港政府能夠緊隨國家的步伐」，協助他們度過難關。