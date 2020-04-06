新冠肺炎│職工盟調查：七成僱員失逾半收入　兩成人被逼放無薪假

新型冠狀病毒疫情打擊各行各業，職工盟發表疫情對就業影響評估調查，結果顯示四成半僱員有被減工時及工作日數，約兩成僱員表示被要求放無薪假；一成半人的佣金獎金收入被取消或減少；一成人遭解僱及遣散。 收入影響方面，有七成人表示損失逾半收入，更有兩成半人是零收入。職工盟批評，政府推出的首輪防疫抗疫基金措施無法惠及基層僱員，有老闆收取政府資助後繼續裁員，組織促請政府向失業、開工不足、因被強制檢疫影響收入的人士提供現金津貼，人均津貼額為1.5萬元。

港府早前成立300億元的「防疫抗疫基金」，以紓緩疫情帶來的影響。(資料圖片)

調查於3月23日至4月3日期間進行，收回約400份問卷。職工盟總幹事蒙兆達表示，政府早前提出的抗疫基金措施不能令僱員受惠，只能幫助企業老闆，加上當局沒要求公司不裁員、不減薪，不少公司收取政府資助後繼續裁員，或要求僱員放無薪假，批評措施無法保障基層僱員，強烈要求第二輪抗疫基金要不分行業，直接支援工人。

職工盟主席吳敏兒促請政府向失業以及開工不足人士提供現金津貼，上限為全港僱員工資每月中位數的八成，即1.6萬元，最多領取六個月; 向被逼放無薪假的僱員派發放相當其月薪八成的津貼，日薪勞工可獲發日薪的八成，上限為535元，最多領取180日。

她又建議政府向被強制檢疫的員工或自僱人士發放津貼，款額為其過去12個月平均月薪的八成，又指政府不應以是否有確診來區分被檢疫人士，應一視同仁發津貼。

吳敏兒指，現時香港疫情嚴峻，津貼申請過程應不設資產審查。她估計以上措施約惠及50萬市民，人均津貼額為1.5萬元，總開支約300億。