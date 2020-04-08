抗疫基金直播︳林鄭、司局長及特首辦主任減薪一成　副局政助除外

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，行政會議今日中午（8日）召開特別會議，討論第二輪防疫抗疫基金。 特首林鄭月娥表示，行會已拍板第二輪抗疫基金高達1300億，行政長官林鄭月娥將於下午6時，在政總招開記者會公布詳情，料「保就業」將是重點；此外，有指記者會上同時宣布特首及司局長減薪一成 行會成員亦跟隨。《香港01》將直播記者會內容。

【18:34】特首林鄭月娥被港台記者問及，為何保就業的措施，不是直接支援僱員，問她是否支付僱員有難度？至於主要官員等減薪一成，為期一年，林鄭被問到那是否因為社會對官員加薪有很大異議？

林鄭回應指，保障員工是港府工作的首位，她提到，今次就支援業界推出的3個項目，當中七成以上，都是用於員工上。她又指，之前見了工會、商會、員工等，但大家都異口同聲表示，最重要是保住就業。支付方面，林鄭指真正與僱員有關係的人是僱主，所以支付金額給他們，並加以規限是最直接、最快的做法。

官員減薪方面，林鄭指如此全面的計劃，不可能是近兩至三日的工作，政府在討論新一輪計劃時已有此打算，因為要表示與市民共度時艱，並非因為政治形勢，或者回應那位人士。



【18:20】林鄭表示，明白不少企業面對現金流困難，故政府決定優化中小企擔保計劃，其中分為8成、9成及百分百的信貸，原本只有百分百擔保有特惠利息，現在即使借8成和9成信貨都可享有特惠利息不超過百分之三，同時會放寬上市公司的申請資格。林鄭稱未正或推出有關計劃已經不少回應，故稍後將會向立法會申請由200億款項增至500億元。

林鄭亦稱會減免水費和排污費期會延長，另為表達對醫護人員的認同，未來三年會豁免12萬多的醫護註冊和登記費。此外她建議港鐵減車費20%，為期六個月，一半款項會由政府支援，而政府早前的車費補貼門檻將會由400元減低至200元，另原來要在4、5、6月遞交薪俸薪者，提供三個月延期。至於剛提及面對大打擊的航空業，機管會同意會為航空公司提供20億的舒緩措施。

林鄭稱總體財政影響為1375億元，連首輪基金及財政預算案公布的措施，總開支將達2875億元，佔本地生產總值10%，如在本年度的財政年度支付，會令本年度財政赤字由估算的1391億元增至2766億元。但她稱因現時疫情具災難性，嚴重影響企業和市民，但政府有信心、有能力可以賺回相關款項，林鄭又指，香港市民抗疫力極強，現時需要的是共心抗疫、共渡時艱，同時林鄭宣布她本人、13名司局長、特首辦主任未來12個月將減薪一成。

推800億元「保就業」計劃

【18:10】政府將會推出800億元保就業計劃，林鄭形容計劃可算是史無前例，計劃將向合資格僱主提供工資補貼，令僱主可保留僱員，但必定要承諾接受津貼期間不會裁員，故為僱員作強積金供款的僱主亦合資格，豁免僱主包括政府、法定機構和由政府支助。

補貼以工資五成作基礎計算，由今年第二季工資中位數1.8萬為上限，最高補貼金額則是1.8萬的五成，即9000元，1.8萬上限不等於月薪高於1.8萬的人不會受惠。林鄭表示，援助將會在六個月內分兩期支付，她表示第一期不會遲過六月發放，但亦需僱主適時提供申請，150萬強積金供款僱員將會受惠。

同時，保就業計劃將會向強積金計劃沒有完全涵蓋的三個行業，包括飲食、建造和運輸業，主要是的士和紅色小巴司機的僱主提供支援，涉及約800,000人。另解，計劃將向自僱強積金供款人士、約215,000人提供一筆過資助，並放寬綜合保障援助計下的資產上限以協助更多失業人士，為期六個月。

林鄭表示，失業人士或未能受惠保就業措施，很多議員建議設立失業救濟金，但做法有困難，因此放寬綜合保障援助計下的資產上限以協助更多失業人士，為期六個月，放寬幅度為本身資產的一倍。

林鄭又表示，將會開創就業職位，未來兩年在公私營界別創造3萬個、總值60億元的有時限職位，約為12個月，又指政府作為最大僱主，即使經濟非常困難，但仍會繼續在2020-21年度聘請約10000萬個公務員職位及約5 000名青年實習生，實習生的時限則較短。同時為日後經濟復甦作準備，將支援8億元的工作提升項目，讓員工學習新技能，或讓員工應用更多科技，當中將會支援六個行業，其中現時法庭以視像審案，將為律師提供科技學習支援。

【18:04】特首林鄭月娥表示，今日聯同多名司局長向社會介紹同心抗疫、共渡時艱的措施。她稱行會今召開會議，成員全力支持政府落實紓緩措施，林鄭強調香港現面對史無前例的挑戰，經濟活動受到干擾，部分行業完全停頓，如旅遊、航空業等，自從政府推出措施加強社交距離後，更令各行各業的生意大跌，預期會有大批公司倒閉，個人和公司都陷入困境。

林鄭又指，香港的最新失業率為3.7%，要防止大規模裁員和倒閉情況，政府需要作出史無前例的回應，協助企業經營、保就業，減輕企業的財政負擔以及盡快令經濟復蘇。她稱今日公布的是短期的第三次紓緩措施，在設計措施時要果斷和迎速回應，包括簡單易明、容易申請，不需要繁複的審查，另外要「及時雨」以及涵蓋的範圍廣泛，特別是要紓緩重創的行業。

【17:55】特首林鄭月娥將於下午6時舉行記者會，料宣布新一輪抗疫基金的措施。現場名牌所見，政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華、勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始及運輸及房屋局局長陳帆均會出席記者會。

據悉，政府參考其他國家做法，擬向僱主提供直接資助，為員工支付薪金，但受資助公司需承諾一段時間內不會裁員；新一輪抗疫基金亦會兼顧受政府限制社交距離措施影響的行業，除食肆、美容院等，亦包括上輪措施未受支援的補習社、健身中心等。

特首林鄭月娥昨日出席行政會議前提到，外界希望第二輪的「防疫抗疫基金」能夠更有效地做到「保就業」，特別是保護基層員工的就業，「即使是老闆來見我，他們都希望今次政府的支援，能夠幫助保留現時仍然在他企業內受聘的員工，就此我們聽得非常清楚。」

林鄭月娥又指，受防疫措施影響嚴重的行業，政府都會兼顧到。政府早前因應新個案不斷，關閉了多類場所，包括健身中心、卡拉OK、酒吧、戲院等。