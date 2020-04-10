新冠肺炎︳旺角警署餐廳續領酒牌　區議員質疑倡聚集兼礙執勤能力

新型肺炎疫情持續，政府早前規定酒吧關閉14日，以減少群體來聚集。位於太子道西旺角警署內的「旺角警區警官餐廳」正向酒牌局申請續領會社酒牌，油尖旺區議員、社區前進林兆彬今日（10日）召開記者會，反對警方在疫情期間、甚至已有4名警員確診的情況下，仍鼓勵聚集和作高風險的喝飲活動；又質疑在工作時間向警員賣酒，會影響其執勤能力，故發起一人一信向酒牌局反對發牌。 《香港01》正就此向警方查詢。

太子道西旺角警署內的「旺角警區警官餐廳」正向酒牌局申請續領會社酒牌。(盧翊銘攝)

林兆彬解釋，酒牌局收到酒牌申請或續牌後，會先向當區區議員諮詢，若有反對會於兩個月內展開公開聆訊，故自己上星期收到民政處的通知，旺角警署內的餐廳申請續領會社酒牌，售酒時間為每日的早上9時至下午6時。林兆彬對此感到十分詫異，質疑酒精會影響警員的執勤能力、判斷力和體能，而《警察（紀律）規例》中亦列明「由於昏醉而不適宜執行職責」屬違紀行為。

翻查酒牌局資料，全港共有10間警署內的餐廳持有酒牌，惟全港7個紀律部隊中，只有警方的地方層面機構賣酒，林兆彬質疑為何警方可擁有特權，加上定期巡查酒吧，及近期「禁酒吧令」的執法工作均由警隊負責，有自己人查自己人之嫌。

旺角街坊陳小姐表示，警察隨身備有武器，擔心他們在飲酒後情緒波動，隨便對人施展暴力，對自己及其他市民的人身安全感到憂慮。她又質疑，酒牌規定吧持牌人要長期留於該處所內管理運作，但警署的酒牌持牌人為警務處行政主任，懷疑警方違反有關規定。

8.31被捕中大學生吳傲雪則指，警員執勤時需要清晰的頭腦和視野，更稱警員「8.31無差別襲擊乘客，唔知關唔關酒精事」。