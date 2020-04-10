新冠肺炎︳駐京辦助遼寧港企覓原料製口罩　企業已回復八成產量

新冠肺炎疫情持續，影響內地與本港之間的往來，港府駐內地辦事處負責居中協調的角色。駐京辦主任梁志仁接受《中新社》專訪時表示，早前遼寧一家港資企業新建醫用外科口罩生產線，但無法在市場上獲得已受管制的熔噴布原料，駐京辦屬下駐遼寧聯絡處及時提供協助，聯繫當地有關部門，幫助企業購得原料，順利開展生產。 梁志仁又說，隨著內地疫情逐步得到控制，在京港資企業正陸續復工復產，估計目前總體上恢復至原先約七至八成狀態。

駐京辦工作未停滯 介紹香港活動將推遲

梁志仁在訪問中表示，駐京辦聯繫和服務範圍包括北京、天津、河北等十個省、自治區和直轄市，在疫情爆發後，駐京辦通過與有關商會、協會聯繫，了解港人港企需求，協助應對疫情。

梁志仁提到，駐京辦的日常工作也受到疫情影響，但並未停滯，他本人在2月初從香港返京後，就居家辦公了14天。梁志仁說，目前駐京辦提供的換領特區護照工作照常進行，但原本以座談形式介紹經貿資訊和投資香港等服務，近期改以微信、電郵發放資訊，及以視頻形式舉辦會議。

去年6月以來，香港受反修例風波影響，令旅客減少。梁志仁透露，駐京辦原計劃今年年中舉辦大型推介活動，介紹香港國際大都市的優勢，但受疫情影響，相關活動將推遲。

駐京辦主任梁志仁接受中新社專訪時表示，隨着內地疫情逐步得到控制，在京港資企業正陸續復工復產，估計目前總體上恢復至原先約七至八成狀態。（中新社圖片）

梁志仁：香港需依靠內地市場 與內地經貿融合是大趨勢

內地早前陸續推出便利港人在內地生活、學習和工作的措施，梁志仁表示，目前已有至少20萬港人在內地申領了港澳居民居住證，其中大多數居住在廣東省，而常住北京的港人估計有逾萬人。他又認為，受反修例風波和疫情影響，香港經濟面臨很大的下行壓力，更需要依靠內地市場，香港與內地經貿融合是大趨勢。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台已一年多，梁志仁說，粵港澳大灣區提供很多新的機會，而內地服務業等領域對香港開放程度愈來愈高，例如建築師、結構工程師等專業人士通過資格互認的安排，執業範圍已可擴展至內地各城市，希望港人尤其是青年能把握機遇。