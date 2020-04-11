新冠肺炎丨李梓敬組聯盟要求陳淑莊下台　網上聯署逾8萬人簽署

新型肺炎疫情肆虐，《香港01》早前接獲市民報料指，公民黨立法會議員陳淑莊等40多人，涉嫌在「限聚令」下於酒吧聚集。雖然陳其後回應指酒吧屬落閘狀態，而立法會議員履行職務亦獲豁免，惟政府發聲明指議員在立會外無特權， 警方正在跟進事件。 準公民力量成員李梓敬、公民力量發言人林宇星等以個人名義，組成「要求陳淑莊下台大聯盟」，並發起網上聯署要求陳公開道歉及引咎辭職，由前日至今共集得逾8萬人聯署。 聯盟今日（11日）到大圍站外繼續收集聯署，期間有市民質疑為何不跟進同涉違規的圍村婚宴，與公民力量的支持者引起爭執，一度出現肢體碰撞。

準公民力量成員李梓敬、公民力量發言人林宇星等以個人名義，組成「要求陳淑莊下台大聯盟」。（翟睿敏攝）

聯盟提出「五大訴求」，包括要求公開酒吧CCTV片段、公開當日出席人士名單並進行14日隔離、陳淑莊及林瑞華公開道歉、有關人士主動自首，及陳淑莊引咎辭職。聯盟由前日起於網上發起聯署，至今已收集到逾8個簽名，今日發起街站繼續行動。

公民力量發言人林宇星。（翟睿敏攝）

倡陳淑莊引咎辭職

李梓敬質疑，當日在場人士對聚會目的有不同說法，一說是業界大會，一說是股東大會，言辭矛盾。對於陳淑莊辯稱酒吧當時屬私人地方，李梓敬指有市民踢爆當日可從半下閘的大門進入，酒吧亦有繼續提供服務。另外他又質疑，元朗區議員張秀賢當日亦在場，惟對方並非當區議員，亦非公民黨成員或飲食界代表。



李梓敬表示，聯署目標最初訂於5至10萬個，現時的成績較想像中好。被問到此時舉行街站會否觸犯「禁聚令」，李梓敬指會盡量分隔在場市民，並採用二維碼供市民到網站登記，減少需聚集簽署的風險。現場可見工作人員，甚至來「撐場」的公民力量主席潘國山、社區主任陳志豪等，都只站在相隔數米的位置遠觀。惟有市民聚在攤檔掃描二維碼時，亦出現了短暫4人以上聚集的情況。

市民與支持者引發衝突

街站進行期間，有途經的市民對二人高叫「選輸咗就唔好出黎」、「違反禁聚令」等，期間又有市民上前議論，質疑為何不跟進早前有圍村舉行百人婚宴、同涉違規一事。公民力量的支持者追上前並引發口角及肢體碰撞，李梓敬及林宇星其後將兩人拉開，街站隨後運作大致暢順。