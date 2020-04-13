新冠肺炎丨旅行社倒閉循信用卡退款　民主黨袁海文：留意手續費

新型肺炎疫情持續，旅遊業首當其衝大受影響，網上旅行社Wefly及Gogogo Travel更於上月下旬倒閉，民主黨收到超過2,700宗有關預購機票退款的求助，涉及金額超過1,800萬元。該黨深水埗區議員袁海文今日（13日）召開記者會，指出消費者除了以民事法律形式追討，亦可向發卡銀行機構提出信用卡退款申請，發卡機構進行調查後受理申請，會代為向收單銀行追討。

退款申請有時間限制 籲盡早提出

袁海文對本港20間信用卡發卡機構進行調查，就Wefly及Gogogo Travel倒閉事件，全部發卡銀行均表示會處理卡主的信用卡退款申請，只要受影響的卡主主動申請及提供相關證明文件，包括交易收據、電子機票、有關新聞報道等，商戶倒閉後發卡銀行便會向相關的收單銀行追討款項。惟袁海文提醒消費者，不同銀行就退款申請有不同的時間限制，由75日至120日不等。另外，消費者亦要留意有交易清算日起計540天的時間限制，呼籲市民要盡早向發卡機構提出退款申請。

▼信用卡退款申請懶人包▼

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就處理問題交易款項，各發卡機構則有不同做法。若消費者仍未繳付卡數，發卡機構大多會凍結有關交易款項，消費者暫時不用如期繳付，但有部分銀行需要在消費者要求下才會凍結有關款項，包括渣打銀行、東亞銀行及交通銀行。若消費者已繳付卡數，有15間發卡機構會先向卡主墊支或退還有關款項，而大眾銀行及東亞銀行就表示不會有墊支或暫時退款的安排，工商銀行則表示會按情況而定。

袁海文指出，消費者是否能否收取退款，仍需視乎商討結果，如最終未能透過信用卡退款申請取得退款，有部分銀行會收取手續費甚或期間所產生的利息及逾期費用。袁海文認為，要消費者承受購買機票及追收費用的雙重損失極為諷刺和不合理，發卡機構應履行更大的責任，豁免追收任何財務費用及手續費，同時盡全力向收單機構追討退款，而非「無事就叫市民申請，出事就踩多腳加收費」。

袁海文又著消費者留意，由持放債人牌照的機構發出之信用卡，金管局現時無法監管。（翟睿敏攝）

袁海文又着消費者留意，由持放債人牌照的機構發出之信用卡，金管局現時無法監管，而安信的信用卡退款申請安排欠缺透明度，網站上沒有任何詳情能夠讓消費者清楚了解，亦沒有回覆調查，呼籲持有安信信用卡的市民要留意有關情況。