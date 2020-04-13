新冠肺炎丨鄭若驊：最快6月推「新型冠狀病毒網上爭議解決計劃」

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，政府上周推出進一步支援企業的措施。律政司司長鄭若驊今日（13日）發表網誌，指政府計劃推出「新型冠狀病毒網上爭議解決計劃」，如撥款獲得批准，最快6月可以推出。

鄭若驊今日（13日）發表網誌，指政府計劃推出「新型冠狀病毒網上爭議解決計劃」，如撥款獲得批准，最快6月可以推出。（資料圖片/張浩維攝）

鄭若驊指出，持續疫情為各行各業帶來衝擊，嚴重影響或打擊尤其中小微型企業的業務正常運作，預期糾紛也會增多。計劃的目標是提供一個快捷和具成本效益的途徑協助這些企業解決爭議。計劃的服務範圍包括：處理與新型冠狀病毒相關的爭議；每件案件的索償金額須於50萬元以下；當事人（原告人或答辯人）的其中一方必須是香港居民或公司；爭議雙方只需各付200元作為登記費用；當事人需同意在計劃下達成爭議解決協議。

網誌提到，爭議解決的過程會使用多重方法，雙方會首先嘗試談判，之後會以調解方式處理，如果仍未能達成和解協議，就會透過仲裁程序取得一個終局和具有約束力的仲裁裁決。鄭若驊指，這符合律政司一直「調解為先」的目標，希望防止爭議進一步擴大，如爭議最終透過談判或調解成功解決，有助建立及鞏固社會和諧，亦讓雙方可以維持長期良好的商業關係。

鄭若驊又指，計劃可創造更多調解員和仲裁員的工作機會及提升工作效能，雙方可自由選擇中立第三者，假如雙方未能就此達成共識，計劃內有機制會代為委任。所有中立第三者和雙方或其代表律師均可以在保持社交距離的情況下在網上處理案件。

利用法律科技 建立安全可靠平台

鄭若驊提到，如果順利在4月獲得撥款，計劃可望於6月推出。她認為，法律科技對爭議解決服務的發展有莫大幫助，又預期一個構建安全、可靠及有公信力的平台為企業提供便捷及具成本效益的網上爭議解決方法，將會成為新趨勢。

此外，鄭若驊表示在疫情下律政司已採納加快支付外判律師費的方案，受律政司委託的外判律師完成部分工作後，可向律政司遞交中期報告和收費通知書。律政司在可行情況下，會先繳付已完成工作的費用，法律援助署和當值律師計劃亦會採取類似安排。