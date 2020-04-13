港澳辦批公職人員行為失當　郭榮鏗：無權評立會運作、屬政治謾罵

立法會內務委員會自去年10月至今，共召開了14次會議，但仍未能選出正副主席。國務院港澳辦今日（13日）批評，反對派議員為了謀取政治私利，罔顧公眾利益，採用卑劣手法癱瘓立法機關運作，認為這種行為無異於「政治攬炒」；又強烈譴責其所作所為令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當。 主持內會的公民黨立法會議員郭榮鏗回應指，在「三權分立」的憲制原則下，港澳辦及中聯辦並無任何權力或資格可以影響及評論立法會及各委員會如何運作，以及立法會議員如何履行其職責；批評港澳辦及中聯辦的人員對上述法律或規則並不熟悉，其批評只屬無理指控和政治謾罵。

郭榮鏗回應指，在「三權分立」的憲制原則下，港澳辦及中聯辦並無任何權力或資格可以影響及評論立法會及各委員會如何運作，以及立法會議員如何履行其職責。（資料圖片）

郭榮鏗回應指，在「三權分立」的憲制原則下，立法會及其轄下委員會如何運作，以及立法會主席及各委員會主席的權力，均由立法會議員按照《基本法》、《議事規則》及其他程序規則自行決定及處理。港澳辦及中聯辦並無任何權力或資格可以影響及評論立法會及各委員會如何運作，以及立法會議員如何履行其職責。

他又指出，立法會議員有否違反《議事規則》、立法會議員誓言或構成公職人員行為失當等，由《基本法》、本地法律及《議事規則》界定，並由立法會及法庭處理涉及違法或違規的議員。任何人如認為有議員違反上述法律或規則，可向相關機構投訴或舉報，港澳辦和中聯辦在香港並無任何法例賦予的權力處理該等事宜，批評港澳辦及中聯辦的人員對上述法律或規則並不熟悉，其批評只屬無理指控和政治謾罵。

建制派立法會議員9日召開記者會並宣讀聯合聲明，譴責公民黨郭榮鏗，多次以內會副主席的身份主持主席選舉時濫用權力，造成內會停擺。（翟睿敏攝）

防疫措施無必要經由內會審議 內會停擺無礙港府抗疫

郭榮鏗又回應對於泛民阻礙議會運作、而延誤港府防疫措施進行的指控，表示港府應對新型肺炎的工作，包括實施「限聚令」及支援抗疫等措施，均無必要經由內務委員會審議，因此內會並沒有阻礙政府進行任何防疫及抗疫工作，如有遲遲未得到援助，最大原因是港府的措施推行過慢或程序繁複。

為免公眾認為港澳辦或中聯辦等中央機構可透過批評或其他任何方式，試圖影響或干預立法會運作，郭榮鏗明確表示，將會繼續嚴格按照《議事規則》及其他程序規則主持內務委員會的會議，又自言沒有權力、亦不會扼殺議員按照《議事規則》行使包括發言和表達民意的權力。