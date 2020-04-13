【拆局】揭「兩辦」突然出招玄機　政圈關注為DQ泛民議員鋪路

立法會內務委員會主席選舉拉鋸半年，至今仍未選出主、副主席，港澳辦和中聯辦今天（13日）罕有就事件發稿，強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗和部分泛民議員，並稱他們有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。 兩辦罕見地就立會內部事務嚴詞表態，政圈關注中央會否藉事件「出手」，取消泛民議員資格，甚至褫奪涉事泛民議員出戰九月的立會選舉的資格。有建制派議員向《香港01》表示，陣營內部事前未有收到兩辦「出招」的風聲，認為控告郭榮鏗和泛民議員違反公職人員行為失當罪的可能性不大，難度亦相當高，估計兩辦出手旨在凸出泛民「攬炒香港」的負面形象，曲線為建制派在九月立會選戰助攻。 有民主派議員則認為，由建制派上周發聲明譴責郭榮鏗開始，已可預視中央和建制派會就事件「搞一場大龍鳳」。他們亦估計中央出手DQ議員或取消議員資格的機會不高，「兩辦」高調表態旨在為一直在輿論戰中捱打的建制派重奪話語權。

民主派議員指出，內會停擺問題過於技術性，公眾關注度不高，加上《預算案》和防疫抗疫基金無需經內會審議，現階段對於政府施政實際影響不高。（資料圖片／歐嘉樂攝）

建制派事前未收到風聲



自去年10月立法會展開新一立法年度，內會一直因未能選出主席而停擺，港澳辦和中聯辦昨天在無預警下發聲明，就內會停擺譴責郭榮鏗及民主派，直指他們有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。

有建制派議員向《香港01》透露，建制派雖在上周四（9日）發聲明，強烈譴責郭榮鏗濫權，不過未有料及港澳辦和中聯辦會就事件高調表態，事前亦沒有收到風聲。該議員評估，要控告郭榮鏗和其他泛民公職人員行為失當罪，舉證上存在困難，又認為中央最終出手DQ議員的機會不高，加上本屆立會議員任期尚餘不足半年，坦言DQ泛民亦沒有太大意思。

兩辦今次表態是否與建制立會選情有關？該建制派議員認為，立法會選舉即將舉行，當前泛民爭取議席過半聲勢大，反對泛民「攬炒」成為建制派打選戰的一大「武器」，是次港澳辦和中聯辦發稿，旨在點出泛民「攬炒」形象，相信有助建制打立會選戰。

內會選舉主席郭榮鏗成為焦點。（資料圖片／羅君豪攝）

民主派料若中央再出手機會微

民主派則批評，港澳辦和中聯辦明顯干預立法會內部事務。有資深民主派人士接受《香港01》查詢，形容兩辦高調就不觸及「紅線」的立法會內部事務表態，情況前所未見；該議員指中央對泛民力爭議席過半大為緊張，感覺到威脅性，因此對事件「上綱上線」，不過他相信中央不會有跟進行動，包括提控泛民議員違反宣誓誓言，認為若有民主派因事件被DQ或失去參選資格，港人對北京的不滿只會更強烈，反效果更大，對於建制選情有害無利。

另一民主派議員指出，內會停擺問題過於技術性，公眾關注度不高，加上《預算案》和防疫抗疫基金毋需經內會審議，現階段對於政府施政實際影響不高，「兩辦」根本未到非出手不可的地步。反而，泛民力爭過議席過半聲勢高，加上建制派在輿論戰一直捱打，這才是「兩辦」出招的目的，旨在為建制重奪話語權。

該議員同樣認為，中央藉事件DQ泛民的機會不高，誘因亦不大。他指假設政府取消郭榮鏗議員資格，或取消郭的參選資格，但民主派在法律界有極大優勢，換上任何「Plan B」、「Plan C」參選也很大機會當選，建制派難以攻陷法律界功能界別議席。至於以公職人員行為失當罪控告其他議員，該議員認為難於操作，「我哋民主派二十幾個都有參選主席，係咪個個都告晒先，之前建制派都發言幫手『拉布』，係咪又告埋佢哋？」

該議員認為，由建制派上周四發聲明開始，已可預料中央和建制派將就事件「搞一場大龍凰」，又指若中央採取行動控告泛民，只會令民主派及支持者的士氣更高、更團結，「畀其他人（市民）睇清楚，中央連獨立運作嘅立法會都要乖乖地控制。」