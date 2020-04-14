新冠肺炎丨保就業資助可選1至3月計　領取期員工不少於3月

新型肺炎疫情持續肆虐，政府早前宣布以第二輪防疫抗疫基金救市，以幫助各行各業度過疫情下的經濟衝擊，惟仍有不少行業批評措施有漏網之魚，自僱人士及失業人士的處境亦未有得到援助。 特首林鄭月娥今日（14日）傍晚公布防疫抗疫基金的補充資料，表示保就業計劃之下，僱主可以在1至3月選其中1個月的僱員人數，向政府申請資助，而領取資助期間，僱員人員不得少過3月人數。

【18:38】被問到政府是否沒有任何方法阻促使內會選主席，會否考慮參考上屆政府的做法，由律政司及行政長官入稟覆核相關議員的資格。林鄭重申，最佳的解決方法是立法會自我糾正 最好是所有議員開心見誠討論，否則就要有部分議員採取可以處理現象的方法。

另外被問到會否呼籲市民，不要在來屆的選舉，投票予阻礙議會進度的議員，林鄭指香港的選舉制度一向重視公平、公正，作為行政長官不會就此表態。

【18:35】被問到政府是否不會考慮成立失業援助金支援失業人士，是否只會叫他們申領綜援？另《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)將會在5月7日到期，政府會否延長實施時間？

林鄭回應時指，政府關心失業關題，整「保就業」計劃的力度和速度正是要阻截失業的情況出現。她稱如4月底經濟情況無改善，僱主手頭上的人手要裁減，而政府在這時間推出的6個月計劃就可以守住，令本來失業的人變成不失業。若有僱員不幸在4月前失業，亦希望計劃令到僱主經濟有起色，請回早前裁員人士，她稱若仍沒有辦法的話，相關人士可透過綜援或愛增值的計劃等接受支援。

林鄭又指，雖然近日每日只有單位數字的確診，但不能夠令我們放心。她強調政府在陸路口岸採取非常嚴格的管制，昨日亦只有一千多人入境，她指距離599C章的到期日仍有3星期，需要密切觀看有關情況，認為可以是可以再延長。林鄭特別提及，現時最近的是4月20日的DSE考試，預計開考成數高，會要求教育局局長加強相關開考措施。

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【18:32】有記者問到，保就業計劃人手以3月計算，如僱員早前已被裁走，是否要請回這些人手。林鄭表示，勞福局局長羅致光會解答技術問題。

被問到兩辦的批評，如何分界「干預」和「擔心」，林鄭表示不再補充。她指政府過去6個月一直有採取行動，例如她已作公開呼籲、政務司司長曾去信立法會、個別局長都已接觸不同黨派。但她指，這些行動似乎難令郭榮鏗「動容」，他會「無動於衷」地阻礙政府工作。

【18:30】被問到針對郭榮鏗的指控嚴重，中聯辦和港澳辦如何不干預？林鄭稱，中央給予香港高度自治權，但強調中央沒有放棄在香港事務的權力，發聲是理所當然，亦是確保一國兩制貫徹落實。

【18:25】至於有意見指第二輪抗疫基金，未能包括沒有強積金供款，或是65歲以上的自僱人士，林鄭指已盡最大努力擴闊計劃的涵蓋面，「保就業」計劃能涵蓋沒有特定範疇的行業，而旅遊業、航空業等重創的行業則額外再受抗疫基金支援。林鄭自言在設計措施時已看得很細緻，包括21萬自僱人士在內，另外亦有考慮到處理飲食業、建造業及運輸業中的士及紅色小巴，沒有強積金的僱員。她亦有問運房局局長陳帆為何遺漏了綠色小巴，已在立法會文件中補交，並將計劃延伸至綠色小巴牌主。

而政府向僱主提供的整筆撥款，目的是要僱主盡力保障所有員工，希望在這艱難時刻僱主及僱員可磋商調整，僱主亦要用自己的方法保障最多的員工。林鄭又相信，社會上已有其他不少的援助計劃，幫助65歲以上的自僱人士。

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【18:12】談內會：我知道而家咁講又會畀人話我挑釁

被問到港澳辦、中聯辦對立法會議員郭榮鏗的批評，林鄭指基本法規定，檢控由律政司獨立進行，恕不能代答，不同意兩辦是對特區政府添加壓力。

她指，兩辦就香港立法會現象作表示，並不存在任何干預。憲制上，香港有高度自治，不等於中央放棄管理權，中央對香港事務關心、擔心是理所當然。反而有部分議員，要求外國對香港事務評論，甚至制裁香港，她認為這才是赤裸裸的干預。

林鄭指，管治上，中央支持香港發展經濟、民生，立法會擔當重要角色，兩辦管理港澳事務，眼見出現問題，接近癱瘓，表態發聲理所當然。

法律上，林鄭指郭榮鏗產生的嚴重後果鐵證如山，不容抵賴。內會重要性僅次於大會，如沒有內會，很多工作會停滯不前。6條法案在內會卡住，未能拿上大會；5條法案正在審議，未能交付二讀；先後有15條法案交予內會，但無法成立法案委員會；3條法案將要交上內會。有些本來要提交的法案，如歧視相關，都要擱置。

她知道議員是針對國歌法，但國歌法是經程序正正當當審議，要等立法會二讀三讀通過。終審法院首席法官委任，程序恐怕也會受內會阻延。

所以林鄭認為，事實放在眼前，6個月14次會議都選不出正副主席，不是惡意拉布是什麼。她又指，今日本身只想講抗疫，但歪理要澄清，不然是誤導市民，呼籲個別議員返回正軌。

林鄭稱：「我知道而家咁講又會畀人話我挑釁，其實我都唔想講，我想講抗疫，但一啲歪理係必須反駁。」

被問到會否就郭榮鏗一事出手DQ其議員資格，林鄭指立法會的現象應自我糾正，正如今日建制派議員已經提出有可採取的行動，至於律政司亦可就此事作出獨立及不受干擾的舉措，自己不會代律政司發言。她又稱，立法會有不同法律人士，相信他們可以想到解決方法。

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【18:01】僱主按員工數目申請補貼 領取期員工不能少於3月

林鄭月娥表示，這本小冊子是為特區政府一系列支援的措施而製作，希望有份領取人士能夠掌握相關措施，小冊子將會放到網上供市民查閱。上星期三公布第二輪抗疫基金後，聽到一個字：快！

她稱，自4月8日公布措施後，1,350億元的措施，總負擔2,875億元，佔GDP10%，她又感謝相關同事敲定所有項目的細節，亦準備好申請撥款的細節。

現時三項支緩計劃如下：

第一：申請1205億元、支付一系列支援項目；

第二：申請35.2億元，注入社署，因失業而申請失業綜援的家庭；

第三：將中小企融資擔保計劃的「百分百特別擔保計劃」的政府信貸保證承擔額增至500億元。

連同額外116.9億元及延期還款損失的利息等，合共1375億元，三個計劃在財委會申請額外116億元，希望能在本周五審議通過。對於保就業計劃，預測有881億元，她稱計劃目標是保就業，3.7%失業率現時，政府會向僱主提供補貼，僱主領取後要承諾在6個月不能裁員，而政府提供的金額必須用以補貼僱員，不可用以公司其他項目，如租金等。

林鄭稱，在計劃中會選用過往數據，在計算公司的補貼總額是由今年的1月或2月或3月，若計算人手最多月份，獲得的補貼就會越多，她稱暫時最多申請的是1月，不少餐飲、零售業的人手較多，理所當然會選擇1月份。至於確保不能裁員，同樣利用過往數據，獲選定的月份是3月，未來補貼期間不低於3月的員工總數。

她呼籲現時已經水深火熱，不少僱員等候資助，期望周五能夠通過。

【17:59】特首林鄭月娥準時出場，手持「我們『守得住』，香港『撐得過』」小冊子。

【17:35】現場所見「咪兜」只有一個，預計不會是大批官員宣布多項不同政策。