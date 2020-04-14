新冠肺炎．直播丨林鄭月娥傍晚6時見記者　料交代抗疫基金

新型肺炎疫情持續肆虐，政府早前宣布以第二輪防疫抗疫基金救市，以幫助各行各業度過疫情下的經濟衝擊，惟仍有不少行業批評措施有漏網之魚，自僱人士及失業人士的處境亦未有得到援助。特首林鄭月娥將於今日（14日）下午6時見傳媒，料會再就抗疫基金作交代，《香港01》將進行直播。

【18:12】被問到港澳辦、中聯辦對立法會議員郭榮鏗的批評，林鄭指基本法規定，檢控由律政司獨立進行，恕不能代答，不同意兩辦是對特區政府添加壓力。

她指，兩辦就香港立法會現象作表示，並不存在任何干預。憲制上，香港有高度自治，不等於中央放棄管理權，中央對香港事務關心、擔心是理所當然。反而有部分議員，要求外國對香港事務評論，甚至制裁香港，她認為這才是赤裸裸的干預。

林鄭指，管治上，中央支持香港發展經濟、民生，立法會擔當重要角色，兩辦管理港澳事務，眼見出現問題，接近癱瘓，表態發聲理所當然。

【18:01】僱主按員工數目申請補貼 領取期員工不能少於3月

林鄭月娥表示，這本小冊子是為特區政府一系列支援的措施而製作，希望有份領取人士能夠掌握相關措施，小冊子將會放到網上供市民查閱。上星期三公布第二輪抗疫基金後，聽到一個字：快！

她稱，自4月8日公布措施後，1,350億元的措施，總負擔2,875億元，佔GDP10%，她又感謝相關同事敲定所有項目的細節，亦準備好申請撥款的細節。

現時三項支緩計劃如下：

第一：申請1205億元、支付一系列支援項目；

第二：申請35.2億元，注入社署，因失業而申請失業綜援的家庭；

第三：將中小企融資擔保計劃的「百分百特別擔保計劃」的政府信貸保證承擔額增至500億元。

連同額外116.9億元及延期還款損失的利息等，合共1375億元，三個計劃在財委會申請額外116億元，希望能在本周五審議通過。對於保就業計劃，預測有881億元，她稱計劃目標是保就業，3.7%失業率現時，政府會向僱主提供補貼，僱主領取後要承諾在6個月不能裁員，而政府提供的金額必須用以補貼僱員，不可用以公司其他項目，如租金等。

林鄭稱，在計劃中會選用過往數據，在計算公司的補貼總額是由今年的1月或2月或3月，若計算人手最多月份，獲得的補貼就會越多，她稱暫時最多申請的是1月，不少餐飲、零售業的人手較多，理所當然會選擇1月份。至於確保不能裁員，同樣利用過往數據，獲選定的月份是3月，未來補貼期間不低於3月的員工總數。

她呼籲現時已經水深火熱，不少僱員等候資助，期望周五能夠通過。

【17:59】特首林鄭月娥準時出場，手持「我們『守得住』，香港『撐得過』」小冊子。

【17:35】現場所見「咪兜」只有一個，預計不會是大批官員宣布多項不同政策。