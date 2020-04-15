何君堯與「阿叻」陳百祥微博談23條立法：現在是千載難逢機會

今日是「全民國家安全教育日」，建制派立法會議員何君堯與藝人陳百祥（阿叻）在下午3時透過微博直播對談，內容圍繞香港如何履行國家安全責任、《基本法》23條立法、香港如何止暴制亂等，《香港01》將提供直播。

陳百祥（資料圖片/余俊亮攝）

【15:29】前民政事務局局長藍鴻震臨時「入鏡」加入討論，他稱何君堯和陳百祥不單是代表中國人，何君堯在屯門土生土長，更是代表立法會、區議會及原住民，他又何和陳兩人都是愛國愛港，但現在有人將香港「搞得亂七八糟」，故認為一定要就《基本法》23條立法。何君堯則指，相信疫情過後暴亂會再重臨，他心內感到不安心，故認為一定不可以放鬆。

【15:26】 陳百祥認為，應先解決失業問題，應先做好民生和安定起來，其中他建議大商場、大財團停收12個月租。至於23條立法，陳百祥稱是「大是大非」，認為林鄭也希望在任內完成立法，又稱大部分港人與他一樣，日日最多「睇娛樂」和講笑，因此要靠何君堯等專業人士解釋法律條文。

何君堯稱，年青人為何有攬炒意識，是因被「黑媒」、立法會議員和教育「洗晒腦」。

突然「轉台」用廣東話 強調立23條好處

【15:15】本來一直用普通話對話的何君堯，突然「轉台」用廣東話強調，23條立了，可以給市民最大安全保障，像戴口罩，市民不想天天戴，但在疫情時戴了口罩就有保障，又說現在有很多黑媒、假新聞，以後如果做假新聞煽動人去做壞事，大規模引起動盪，23條可以取締。此時陳百祥補充：「所以佢哋咁驚。」

【15:10】陳百祥問及，現時是否仍未有天時、地利、人和訂立《基本法》23條？何君堯稱，訂立23條是理所當然，他提及曾在2003年政府想立法，但因疫情及社會沒有共識故未有訂立。

何君堯認為，現時已經相距17年，在「天時」方面是千載難逢，因去年出現「黑衣人暴亂」事件，他亦舉例指澳門早在2009年已經成功立法。對於甚麼時候合適，何君堯認為甚麼時候都適合，因為這是大是大非的事情，他提及現在要做的是由下推動，強調至今已收集186萬的網上登記簽名，支持就23條立法。