由「揪心」到「致命隱患」　駱惠寧言論由軟轉硬的線軸

今日（4月15日）是中央訂立的「全民國家安全教育日」。香港願景今年通過網上舉行全民國家安全教育日的活動，在其中一則訪問片段，中聯辦主任駱惠寧表示香港維護國家安全的制度始終不夠完善，在關鍵時刻會成為致命隱患，引起政界關注，嘗試透過這位中央駐港最高機構掌門人的講話，掌握北京對港局勢的動向。 駱惠寧於今年1月上任，初期的表現不算太強硬，一度讓政界觀望中聯辦與民主派關係會否緩和。其後駱多次評論本港政局，言論逐漸「由軟到硬」，今次更直接開腔批評香港的維護國家安全制度。本文輯錄駱惠寧上任至今、與香港政治局勢相關的主要言論。

駱惠寧上任後首次公開露面是在1月6日與傳媒見面。（資料圖片／歐嘉樂攝）



1月6日首度露面：香港形勢讓人揪心

駱惠寧上任後首次公開露面是在1月6日與傳媒見面。駱惠寧當時開放中聯辦大堂給傳媒進入，與前兩任做法不同。他在簡短發言中先向傳媒示好，表示「從你們身上，我感受到了香港記者的勤奮和敬業」。

對於香港政治局勢，駱惠寧當時未有深入評論，只表示「近半年來，香港的形勢讓人揪心，大家都熱切期盼香港能重回正軌」。當時有媒體解讀，指駱未有提及「制暴止亂」，指可觀察北京對民主派的路線有否改變。

1月15日：共同珍惜香港這個家

1月15日的中聯辦新春酒會中，駱惠寧首次提到止暴制亂，指「止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最為緊迫的任務」。他又呼籲共同珍惜香港這個家，發揮好一國兩制的最大優勢。

1月20日：國安體制機制長期缺位

駱惠寧1月20日於《人民日報》撰文，指香港今天面對自回歸以來最為嚴峻複雜的局面，「如果國家安全體制機制長期缺位，外部勢力就能夠無所顧忌進行滲透破壞，一國兩制實踐就面臨被衝擊和破壞的極大風險」。這是駱惠寧首次直接提到香港的國家安全機制，不過語氣未至太強硬。

駱惠寧首次公開露面時表示：「近半年來，香港的形勢讓人揪心，大家都熱切期盼香港能重回正軌」。（資料圖片／歐嘉樂攝 ）



2月20日：罷工是「政治新冠病毒」

2月20日，新冠肺炎疫情之下，駱惠寧向港區人大、政協發信，以信心、愛心及齊心三個「心」談抗疫。當時香港有醫護人員因不滿政府拒絕對內地封關發動罷工，駱惠寧批評：「少數人到這個時候還在為政治私利製造各種對立，甚至操弄『罷工救港』，這又何嘗不是一種政治上的『新冠病毒』？」

2月21日：反對派「奪取管治權」

2月21日，駱惠寧分別會見香港友好協進會、港區省級政協委員聯誼會、香港廣東社團總會、福建社團聯會領導層。中聯辦公開的內容中，駱惠寧對各愛國愛港團體近年所做工作表示讚賞，希望他們廣泛團結各界人士，全力支持行政長官和特區政府依法施政，為打贏疫情防控阻擊戰，為維護香港繁榮穩定，為國家全面建成小康社會做出新的更大貢獻。

民主派當時已開始醞釀立法會選舉取過半議席。在會後，有與會人士引述駱惠寧的評論，指經過去年區議會選舉和疫情打擊，9月的立法會選舉形勢更加嚴峻，呼籲建制派團結一致，繼續做好相關工作，又批評反對派將抗疫政治化，但搞亂香港、奪取香港管治權是不可能。



1月15日的中聯辦新春酒會中，駱惠寧表示「止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最為緊迫的任務」。他又呼籲共同珍惜香港這個家，發揮好一國兩制的最大優勢。（資料圖片／羅君豪攝）

4月4日：「五十年不變」進入中期 矛盾逐步顯現

4月4日是《基本法》頒布30周年。駱惠寧撰文表示，當前一國兩制的實踐已經進入了「五十年不變」的中期，一些長期積累的矛盾逐步顯現，要堅守「一國兩制」事業初心，堅定憲法和基本法制度自信。

4月13日：罕有評論立法會事務

這次不是駱惠寧親口表述，但同樣是中聯辦的立場。4月13日，港澳辦、中聯辦先後透過發言人，批評主持立法會內務委員會主席選舉的公民黨立法會議員郭榮鏗「濫權」。兩辦批評部分反對派議員或涉違反宣誓誓言、構成公職人員行為失當。

4月15日：直接批評香港國家安全機制

4月15日，駱惠寧在「全民國家安全教育日」的訪問片段中提到，香港維護國家安全的制度始終不夠完善，國家安全亦是香港回歸以來的突出短板，這個短板在關鍵時刻會成為致命的隱患。他認為香港要盡快在法律制度及執行機制層面下功夫，「該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，該執行的執行，決不讓香港成為國家安全的風險口。」