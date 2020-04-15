【政壇諸事町】郭炳江「父子兵」助基層抗疫：助人自助是最好良藥

新冠肺炎疫情持續，不少基層家庭生活百上加斤，城中「大孖沙」紛紛身體力行幫助小市民，為「疫」境注入正能量。社福機構聖雅各福群會今日在facebook專頁登出郭氏父子捐出防疫物資的照片，包括6,000個飯盒與包涵廁紙等的「福袋」。郭炳江還附送金句：「疫情令人心煩不安，最好的良藥是助人自助，人與人之間的愛使我們堅持同心同行。

郭炳江及家人因應疫情，由二月開始透過多間非牟利機構向基層市民捐贈抗疫物資，累計派發10,000個「抗疫福袋」及15,000個飯盒，包括上星期四與旗下帝港酒店集團員工一同送暖，有人幫手炮製愛心飯盒，有的包裝「抗疫福袋」，支援弱勢社群。從聖雅各福群會網頁的照片所見，郭炳江與長子郭基煇到中心為市民派發福袋，無懼疫潮，反而藉此機會拉近人與人的關係，可算是「疫」向思維的深刻演繹。

聖雅各福群會網頁引述郭炳江指，疫情令人心煩不安，最好的良藥是助人自助，人與人之間的愛使我們堅持同心同行。舉例現時酒店生意因疫情受到影響，他就鼓勵酒店員工善用工作的專業，同心協力參與今次的捐贈行動，從而幫助有需要的人士，體現生命的意義。

郭炳江又建議大家把握現在在家的時間，多主動致電家人及朋友，雖然社交要保持距離，但人與人之間的心可以透過關懷拉近。