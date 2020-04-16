劉兆佳：中央認為香港可沿用殖民地期法例　強化執法力度

中聯辦主任駱惠寧昨在「全民國家安全日」發表短片講話，指香港維護國家安全的制度不夠完善，在關鍵時刻會成為致命隱患，認為香港要盡快在法律制度及執行機制層面下功夫，「該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，該執行的執行，決不讓香港成為國家安全的風險口。」 全國港澳研究會副會長劉兆佳在港台節目《千禧年代》中表示，中央對香港作為國家安全威脅的逼切感不斷增加，其中「該修改的修改，該激活的激活」是指可以沿用殖民地期的古老法例，進一步強化執法力度。

劉兆佳稱，中央會先測試使用陳舊法例的可行性，若香港短期內未能完善原有法律機制，中央肯定會出手。（資料圖片）

劉兆佳認為現時《基本法》23條仍未立法，香港法律存漏洞，駱惠寧講話正反映中央認為港府和社會利用現法律工具應對國家安全的力度和意志不足，故提出要求。

劉兆佳稱，對中央而言，法例古舊不代表沒有法律效力，反而更應「激活」，加以善用。因此他認為中央會先測試使用陳舊法例的可行性，若香港短期內未能完善原有法律機制，中央肯定會出手。其中包括修改《基本法》、人大釋法等引入香港，其至是專為香港制定全國性法例及向特區政府發行政命令等。

對於中央出手會否再次引起香港人反彈，劉兆佳指，中央不會因此而放棄維護國家安全。他又指，中央要求港人負起更強大的國家安全責任，主動積極維護國家利益，例如不會選危害國家安全的人進入議會。