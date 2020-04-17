受資助口罩生產商疑偷步出售　邱騰華：生產商須先向政府供貨　

撰文：鄭榕笛
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政府3月推出「本地口罩生產資助計劃」資助本地口罩生產線，簽約生產商須優先供應口罩給政府，餘下產出的可在市場出售。近日市面出現一款名為V CARE MASK的口罩，以「榮獲香港特別行政區政府口罩生產線配額的首家公司」作宣傳，惟商經局確認現時未有獲資助的生產線向政府供貨，令人懷疑有口罩商「偷步」售買口罩。
商務及經濟發展局局長邱騰華今(17日)表示，有個別廠商在等候產品認證的這段時間內，把以往生產餘下的口罩供出市面發售，他提醒企業如果以參與資助計劃名義作宣傳要小心不要誤導公眾，強調按條款生產線要先供貨給政府，有剩餘才賣出去。
邱騰華表示，目前13條原則性獲批的生產線，未有一條符合政府的要求而開始供貨。(梁鵬威攝)
獲多一個月做認證
邱騰華表示，目前13條原則性獲批的生產線，未有一條符合政府的要求而開始供貨。邱騰華解釋，政府在三月開始接受本地口罩生產申請，參加計劃的廠商獲政府作原則上批核後，需時將產品認證，之後才會與公司簽訂協議。但近期有很多積壓個案，因此局方提供多一個月時間容許廠商延遲交貨，他估計認證工作可能到四月尾至五月才能完成。
勿誤導公眾
被問到市面標榜「特區政府口罩生產線配額首家公司」的口罩出售是否屬偷步，邱騰華指，在等候產品認證、協議交貨日期前的這段時間，有個別廠商把以往生產餘下的口罩或新生產的口罩供出市面發售，貨品必須符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》要求。他提醒企業如果以參與資助計劃名義作宣傳要小心不要誤導公眾，強調按條款生產線要先供貨給政府，有剩餘才賣出去。