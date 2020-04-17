受資助口罩生產商疑偷步出售　邱騰華：生產商須先向政府供貨　

政府3月推出「本地口罩生產資助計劃」資助本地口罩生產線，簽約生產商須優先供應口罩給政府，餘下產出的可在市場出售。近日市面出現一款名為V CARE MASK的口罩，以「榮獲香港特別行政區政府口罩生產線配額的首家公司」作宣傳，惟商經局確認現時未有獲資助的生產線向政府供貨，令人懷疑有口罩商「偷步」售買口罩。

商務及經濟發展局局長邱騰華今(17日)表示，有個別廠商在等候產品認證的這段時間內，把以往生產餘下的口罩供出市面發售，他提醒企業如果以參與資助計劃名義作宣傳要小心不要誤導公眾，強調按條款生產線要先供貨給政府，有剩餘才賣出去。