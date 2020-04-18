直播︳立法會財會續審次輪抗疫基金　陳健波就議員發言劃線惹不滿

立法會財務委員會昨日（17日）全日開會，審議第二輪防疫抗疫基金，建制、泛民均提出大量問題，不少涉及基金安排，以及敦促政府補漏拾違。及至傍晚中聯辦出稿，提及有人提出否決基金，稱這是「令人『忍無可忍』」，是罕有談論正在討論的議案，泛民議員晚上多番提出質疑。 至昨日晚上11時，財委會仍未討論完畢，並於今早9時起繼續會議。《香港01》會為你現場直播。

立法會財務委員會今日（18日）續會，繼續審議涉及1,375億元的第二輪防疫抗疫基金。立法會秘書處文件顯示，共有20名議員將會提出無約束力的臨時動議(俗稱37A)，全數為民主派議員。其中，社會福利界議員邵家臻提出，政府應立即設立臨時失業援助金，而人民力量陳志全提出，當局應把保就業計劃所發放的款項直接發放給僱員。

財委會主席陳健波在早上約9時45分表示，由於已開會討論超過13小時，5分鐘後將會就議員發言時間「劃線」，認為議員可在會後與官員繼續商討基金內容。政務司司長張建宗強調，若有議員在會後欲向政府官員查詢基金內容，相關官員一定會配合，否則可找他。

民主黨許智峯批評陳健波做法濫權，指其決定有機會會受到法律挑戰，陳健波回應指，歡迎有人就他的裁決提出司法覆核，但不要恐嚇他，「我係唔會驚嘅」。

朱凱廸在上午約10時40分就撥款提出中止待續，希望政府一星期後再向財會提交更新後的文件。

他指出，由於中聯辦昨日涉嫌干預議員投票意向，加上有很多議員提出希望修補方案，包括讓65歲以上就業人士都可獲發9千元津貼、自僱人士也可獲長達六個月的津貼、設立無資產審查的失業援助金等，故提出中止待續。

陳健波認為，民主派此舉是鑽法律漏洞，民建聯蔣麗芸及葛珮帆表示，該黨不會支持中止待續動議，葛更批評民主派是「漢奸」，力阻撥款通過。