新冠肺炎丨清潔公司代購口罩疑「走數」涉款10萬　苦主報警求助　

工黨沙田區議員葉榮今天（19日）表示，自三月起收到70多名市民求助，稱於一月底在透過一間清潔公司購買一款韓國醫療口罩，惟到了指定日期仍未獲發貨，買家於三月要求退款，公司及後向提供「繼續等」、「轉購印尼口罩」或「安排於3月底退款」三個選擇，又稱該公司最終於三月底承諾，於4月5日向所有買家退款，惟最終「走數」，公司負責人亦失蹤。 工黨今天聯同數名苦主到警總報案，黨主席郭永健說，希望自稱「服務市民」的警隊能盡快破案和行動。

葉榮批評該公司利用「假的口罩希望」從而騙取金錢，做法無良無恥。（工黨提供）

葉榮、郭永健聯同數名苦主代表今日到警察總部報案。葉榮指，苦主至今仍未收到退款，未退款的金額涉及大概有10萬元，最大筆的苦主被拖欠5萬元，他指雖然大部分款項只是涉幾百元至千元，不過苦主大多從事基層工作，當中包括從事物業管理、孕婦、家庭主婦，批評該公司利用「假的口罩希望」從而騙取金錢，做法無良無恥。

郭永健同樣指出，幾百元至一千元對一般家庭未必有很大的影響，但是在疫情和經濟環境不明朗的情況，加上政府一直「救市唔救人」，幾百元對基層家庭都是重要的，又指案件涉及公義問題，他促警方盡快破案，為苦主討回公道。

