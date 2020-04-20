【立法會選舉】選舉事務處：5月2日前須遞交申請　留意確認電郵

選舉事務處今日（4月20日）呼籲，合資格而尚未登記為地方選區及/或功能界別選民的人士/團體，須在法定限期5月2日或之前遞交選民登記申請，才可以於今年立法會換屆選舉中投票。 發言人提醒，如經電郵發送登記申請表格，須收到由伺服器自動發出的確認通知，才算成功登記，否則須重新遞交。

選舉事務處發言人指：「填妥的表格可郵寄到九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心十三樓選舉事務處、傳真至2891 1180或電郵至form@reo.gov.hk。市民亦可透過選舉事務處電子表格上載平台（www.reo-form.gov.hk）遞交申請。市民在提交選民登記申請表格時，請填上電話號碼和電郵地址，方便選舉事務處在有需要時可更快捷和有效地與有關人士取得聯絡。」

發言人指，因應部分政府設施受疫情影響而關閉或縮減服務時間，如以郵寄方式遞交申請，建議盡早寄出，以免錯過法定限期；如以電郵方式遞交申請，則不應將大量選民登記申請表格附載於同一電子郵件並一次過傳送至選舉事務處電郵帳戶，因為相關電郵有機會因檔案過大而無法傳送。

選舉事務處指，經電郵發送登記申請表格後，須留意郵箱是否收到由選舉事務處電郵伺服器自動發出的確認通知（圖）。（政府新聞處）

選舉事務處指，市民經電郵發送登記申請表格後，須留意郵箱是否收到由選舉事務處電郵伺服器自動發出的確認通知（見附圖），如未有收到確認通知，請重新發送電郵或以上述其他方式遞交申請表格。處方建議，市民經電子表格上載平台上載登記申請表格，記下系統發出的申請編號，以方便日後有需要時可以查詢其申請狀況。

發言人表示，為方便市民在5月2日的法定限期前提交申請表格，選舉事務處的辦事處，會於該日辦公至晚上11時59分以接收表格。發言人又呼籲，已登記選民如收到選舉事務處發出的查訊信件，必須盡快在5月2日或之前按信上的指示透過郵寄、傳真或電郵回覆，以保留選民登記資格。