【直播】被問聶德權是否被祭旗？林鄭：與基本法22條事件完全無關

國務院今日（22日）公布，根據特首林鄭月娥的提名和建議，任命聶德權為公務員事務局局長，徐英偉為民政事務局局長，曾國衛為政制及內地事務局局長，許正宇為財經事務及庫務局局長，薛永恒為創新及科技局局長。 國務院亦宣布，免去羅智光的公務員事務局局長職務，劉江華的民政事務局局長職務，聶德權的政制及內地事務局局長職務，劉怡翔的財經事務及庫務局局長職務，楊偉雄的創新及科技局局長職務，曾國衛的入境事務處處長職務。 林鄭月娥今日中午12時召開記者會，率領新官員見記者，《香港01》將提供直播。

5名新局長會見傳媒。（張浩維攝）

【12:23】林鄭月娥被問到聶德權調任是否因近日《基本法》22條風波被「祭旗」，林鄭稱可以斬釘截鐵表示，與近日基本法爭議完全無關。

【12:22】新任公務員事務局局長聶德權表示，未來會帶領公務員隊伍同心協力為市民提供優質服務。他表示，自己在1986年加入政府，曾任31年公務員，充分感受到社會對公務員的要求，未來會率領公務員隊伍以專業高效、廉潔奉公、公正客觀、政治中立的精神服務市民，並會秉持以人為本及從心出發態度，加強同各方溝通。

【12:16】新任政制及事務局局長曾國衛表示，未來會做好立法會選舉、明年選舉委員會選舉工作。

【12:10】林鄭月娥指，國務院今日根據其提名和建議，任免主要官員。對於4位離任官員，任官期間盡心盡力服務社會，她表示衷心感謝，祝他們一切順利、生活愉快。對於新上任官員，在此極不容易時刻加入問責團隊工作，對他們迎難而上精神表示敬佩。