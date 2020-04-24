新冠肺炎｜李梓敬稱辦聯署要求陳淑莊下台　收死亡恐嚇

早前公民黨立法會議員陳淑莊等40多人，涉嫌在「限聚令」下於酒吧聚集。雖然陳其後回應指酒吧屬落閘狀態，而立法會議員履行職務亦獲豁免，惟政府發聲明指議員在立會外無特權， 警方正在跟進事件。 「要求陳淑莊下台大聯盟」召集人李梓敬指，昨日他收到一封恐嚇信，內容是要求他「立即停止再搞呢個垃圾聯盟」，否則會「俾死更慘」，認為事態嚴重，故此今日（24日）到深水埗警署報案。

立法會議員陳淑莊於太子大南街一間「下半閘」酒吧與40多人聚集，被質疑違反「限聚令」。（資料圖片）

李梓敬表示，早前因陳淑莊涉嫌違反「限聚令」，故此成立聯盟及發起網上聯署，現時已經有12萬個聯署，證明市民對她的所作所為感到憤怒。而聯盟亦提出了「五大訴求」，包括陳淑莊下台、公開道歉等。李梓敬認為此舉驚動了陳的「黨羽及包庇她的人士」，近來聯盟成員亦收到網上留言滋擾，昨日他在九龍塘又一村的地區服務處，更收到一封有關此聯盟的恐嚇信，認為事態嚴重，故此到警署報案。

李梓敬補充，有報道指警方到涉事酒吧取走閉路電視片段時，發現該閉路電視沒有硬盤，令有關片段未有儲存，因此他要求警方調查當日片段是否俾人移除。李梓敬又稱，有市民向他指當日雖然涉事酒吧下了「半閘」，惟客人依然可以入內光顧。他認為當時該酒吧不是私人場所，陳淑莊、林瑞華是組織一場超過四人的聚會，涉嫌違反禁聚令，要求警方調查當日該酒吧的交易單據。