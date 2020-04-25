盤點換閣後五政策局FB　邊個局讚好數量一枝獨秀？

特首林鄭月娥在2017年競選時開設了Facebook 專頁，當時表明希望加強與年輕人溝通，其後各政策局亦響應呼籲，陸續開設Facebook專頁。政府上周大換班，五名新局長走馬上任，《香港01》盤點了該五個政策局的Facebook讚好數量，發現竟然有天淵之別，民政事務局的FB讚好數量一枝獨秀，高達13萬，最少的則是財經事務及庫務局，只有約1,200人讚好。 其中，民政事務局局長徐英偉形象年輕、親民，平日活躍於社交平台，不時在Facebook上載生活照。早前更有傳媒報道，政府有感自去年至今網絡宣傳戰成效不彰，輿論上陷於被動，林鄭曾點名徐英偉助政府統籌網絡宣傳戰。 徐英偉上任後行程已排得滿滿，上任首日已與工聯會見面，第二日則與港協暨奧委會副會長霍啟剛見面。據悉，徐英偉日後將加強Facebook宣傳，並正緊密籌備不同範疇的新搞作。

新換局長的五個政策局中，只有政制及內地事務局沒有開設Facebook，在未換班前，主要由已調任的前局長聶德權在個人FB專頁中發放信息。至於民政事務局的FB讚好數量高達13萬，是眾局之冠，專頁幾乎每日都有發帖，亦會轉發林鄭FB的信息。

至於創新及科技局FB，則有約6,700人讚好，專頁主要轉發業界的信息，以及局長網誌；而公務員事務局FB，有約1.5萬人讚好，主要轉發不同政府部門的介紹，亦有介紹不同公務員的「公僕點將錄」。

民政局將推音樂短片 邀請殿堂級填詞人創作歌曲

身為歷來最年輕局長的徐英偉，有政界人士相信，由他接掌民政事務局，可有助政府和建制派改善形象，以更有效的方式宣傳、與青年溝通。其中，徐英偉擅長以Facebook為政府宣傳，衞生署衞生防護中心近日拍下一系列「香港人撐得過」短片，訪問不同職業人士講述心路歷程，內容風格較為軟性，據報徐英偉有份協助統籌。

據悉，局方邀請了殿堂級填詞人和長青音樂人創作歌曲，短期內將推出短片。另外亦會有音樂人各自宅在家又繼續精彩Jam歌的「#莫宅特系列」音樂短片，寓意「只要肯發掘，人人都係莫宅特」，有關短片也在積極籌備中。

五名新上任局長