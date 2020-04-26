董、梁組「香港再出發」大聯盟　擬助青年就業　否認為立法會選舉

兩名全國政協副主席兼前特首董建華、梁振英牽頭成立的「香港再出發」大聯盟即將啟動，二人今日（26日）首次現身與傳媒茶聚介紹大聯盟運作。 董建華表示，反修例風波及肺炎疫情對香港是雙重打擊，嚴重衝擊經濟民生，他近月不斷思考自己「如何幫到香港」。他指「一國兩制」設計和思路是好的，但執行上出了問題，很多人傾向「兩制」，對「一國」不夠重視。 梁振英則指，大聯盟屬非政府組織，接受捐款，將開展不同計劃，包括落區派口罩、助青年就業。他特別提到，聽到不少僱主表明不會聘請應屆畢業生，但他認為絕大多數年輕人都無問題，雖有年輕人嚴重干犯法律，但只是少數。

「香港再出發」大聯盟由過千人組成，包括大批港區人大代表、政協委員。（資料圖片）

發起人過千 提四大目標

大聯盟由董建華、梁振英擔任總召集人，全國人大常委譚耀宗任秘書長，基本法委員會副主任譚惠珠、工聯會會長吳秋北等11人任副秘書長，共同發起人達一千人。譚耀宗表示，大聯盟有四大目標，包括強調「一國兩制」、保經濟民生、維護法治及團結社會。

梁振英透露，大聯盟將開展「民間口罩計劃」，出資買口罩到社區派發，亦會協助青年就業，大聯盟不少發起人屬工商界，相信可提供一定職位。他提到，聽到有學生連求職信都不寫，因為不會有回音，亦有不少僱主表明不會聘請應屆畢業生，但他不認同此想法，認為「絕大多數年輕人都無問題」，雖有年輕人嚴重干犯法律，但只是少數。

董建華亦指，對年輕人要給予愛和支持，「一定要咁做，一代希望一代好」。

預定9月舉行的立法會選舉，非建制派如何贏取過半議席成為當下熱議話題。（資料圖片）

大聯盟：不會參與助選

立法會選舉9月舉行，有傳大聯盟目標是協助建制派打好選戰，但董建華、梁振英均稱大聯盟與選舉無關，不會參與助選。

董建華在茶聚中強調，「一國兩制」有很多好處，需要好好維護，透露不少其他國家的高級官員均問他，為何其國家或地區沒有「一國兩制」。董建華指，「一國兩制」設計和思路是好的，但執行上出了問題，很多人傾向「兩制」，對「一國」不夠重視。

大聯開官方網站日前曝光，「共同宣言」提到疫情和修例風波令市民焦慮不安，香港要在各方面「再出發」，堅守「一國兩制」，積極重振經濟，重歸法治，拒絕被 「攬炒」、被破壞。網站顯示長和系首席顧問李嘉誠亦是發起人之一，梁振英表示，不止一個發展商加入，正陸續發出邀請。