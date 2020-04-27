民主黨：物管公司申「保就業」計劃可淨袋過百億　促向業主回水

肺炎疫情重創經濟，政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，包括涉及800億元的「保就業」計劃，資助僱主支薪，上限每月9,000元，為期6個月。不過，有部分行業營運狀況未必直接受疫情影響，仍能受惠於計劃，民主黨立法會議員林卓廷今日（27日）連同一批小業主召開記者會，簡介物業管理公司的情況。 林卓廷表示，物管公司在疫情下，收入來源仍相當穩定，如果照樣申請政府資助，初步估算最多涉及過百億元額外收入。他認為這情況不合理，要求物管公司業界向業主「回水」，豁免至少一個月管理費，否則往後不排除整理名單，公布一些有申請基金，但又沒有回饋業主的公司名稱。

民主黨林卓廷。（張浩維攝）

民主黨初步推算：資助最多112.5億

林卓廷指，抗疫基金對於現時水深火熱的行業很重要，但物管公司運作和其他行業非常不同，因為其收入來源很穩定，業主的管理費、經理人酬金等，已支付公司的基本開銷，經濟差都不會收不到，反而小業主才更可能受疫情影響而被裁員、放無薪假。他指經過初步推算，如果這些物管公司申請足政府薪金資助，涉及的額外利潤過百億元，每間公司大約拿到整個屋苑一個月開銷，因此豁免最少一個月管理費相當合理。

同屬民主黨的全港業主反貪腐反圍標大聯盟成員莊榮輝指出，根據政府過往提供數字，物管行業前線員工（住宅部分）現時約有20萬人。他們推算，如加上工商物業、後勤員工等，業界受僱人數約有25萬人。他指，經過拉上補下計算，物管員工現時平均月薪約為1.5萬元，即平均可為每名員工申請7,500元津貼，將這個數字乘以25萬，再乘6個月，涉及的金額約為112.5億元。

該黨中西區區議員伍凱欣列舉一間上市物管公司為例，該公司2018年有約2,000名直屬員工，擁有多於400份管理合約，涉及約74,000個管理單位。該公司全年收入約4億元，純利約3,000萬元。按剛才公式計算，這間公司最多可拿到9,000萬元津貼，亦即其2018年純利的3倍。

中西區區議員伍凱欣。（張浩維攝）

林卓廷：小業主才水深火熱 批政府拒處理漏洞

林卓廷表示，政府今次抗疫基金，其實是向物管公司「硬塞」過百億元暴利，沒有理由讓他們「淨袋」，因為小業主才是水深火熱的一群，他們可能面臨失業、無薪假的影響，但管理費要照交足，因此物管業界有絕對的社會責任，回饋給小業主。他將去信物管業界的商會表明有關情況，並要求業界盡快和他們會面商討。

林卓廷又指，早前在基金審議過程中，已多次問及政府相關問題，但政府表示基金需要盡快推出，因此明知可能有漏洞也不處理。他批評政府「非常懶惰」、「不負責任」，是慷納稅人之慨，認為政府無意改善問題。他表示，如有物管公司申請資助後拒絕回饋業主，日後不排除整理名單，將這些公司名稱逐一公布。