公民黨評分破紀錄下跌　學者：內會爭議傳統支持者不太容易接受

立法會內務委員會舉行了16次會議仍未選出正副主席，港澳辦及中聯辦早前發表聲明，譴責主持會議的公民黨立法會議員郭榮鏗，引起社會廣泛討論。香港民意研究所就政治團體評分進行調查，今日（28日）舉行記者會宣布結果。政治團體中以香港眾志取得43.1分位居首位，其次為民主黨及公民黨等泛民團體，建制派則位居榜末，惟近日爭議中首當其衝的公民黨跌幅最大，破紀錄下跌5.7分，相反民建聯及工聯會評分回升。 城大公共政策系副教授鄭煒推斷，公民黨標榜專業精英路線，今次成為議會爭議焦點，某部分傳統支持者會不太容易接受。他又認為，數字反映整體民意有兩極化的趨勢，而建制支持度雖然回升，但仍較去年4月低，未重奪反修例風波的失地。

政治團體中以香港眾志取得43.1分位居首位，其次為民主黨及公民黨等泛民團體。（資料圖片/羅君豪攝）

香港民意研究所4月中向約500名受訪者進行調查，就政治團體提名及評分。於提名階段，民建聯及民主黨以62%同居認知度首位，當中民主黨較去年9月進行的調查上升6個百份點，公民黨則大幅上升十多個百份點到44%位居第二，再次為自由黨及工聯會。經民聯只獲10%受訪者提名，位列榜末，人民力量及民協不足一成跌出十大。

公民黨跌至39.4分 新民黨29.7分包尾

於評分階段，受訪者被要求以0分最低、100分最高為各政黨評分，結果發現沒有政黨所得的平均分高於50分。香港眾志以43.1分位列榜首，其次為民主黨、民協、人民力量、公民黨及社民連等泛民團體，自由黨、民建聯等建制派緊隨其後，而新民黨的29.7分為最低。當中公民黨較上次調查大幅下跌5.7分，至39.4分，為06年5月有紀錄以來的新低，而民建聯則大幅上升8.4分，至35.2分。

政黨 評分 升幅（與去年9月比較） 香港眾志 43.1分 下跌2.1分 民主黨 42.9分 下跌1.7分 民協 41.6分 上次未有上榜 人民力量 40.0分 下跌2.5分 公民黨 39.4分 下跌5.7分 社民連 39.0分 下跌0.5分 自由黨 37.7分 無升跌 民建聯 35.2分 上升8.4分 工聯會 32.0分 上升3.5分 新民黨 29.7分 上升0.9分

立法會內務委員會至今仍未選出主、副主席，港澳辦和中聯辦日前強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗，並他有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。（資料圖片）

學者：社會聚焦防疫 政府措施為建制加分

城大公共政策系副教授鄭煒認為，上次調查的時間為反修例運動之高峰，故泛民支持度增幅較大，亦可見11月區選取得較多選票。而今次調查的背景是社會聚焦防疫，政府提供了不同支援經濟措施，建制因此加分、重奪反修例中損失的民意十分合理，同時亦有部分比較中立的市民傾向經濟而非政治議題。他又提出，眾志及人民力量這些比較激進的政黨，跌幅相較公民黨少，而建制亦以民建聯及工聯會得分較多，標榜中立的新民黨及自由黨變化不大，反映在社會運動的餘波下，整體民意有兩極化的趨勢。

民研候任副行政總裁鍾劍華則指出，政治團體評分平均低落，反映傳統政治組織失去原有優勢，新興政治團體及流動性較高的素人分薄市民支持。另外，基於沒有政黨可以在議會中取得絕對的支配權，鍾劍華認為港人不會對個別政黨有不切實制的期望，對政黨的信任亦有保留，「若果真係存在『攬炒』， 香港政黨早已被制度『攬炒』」，又稱無論泛民或建制政黨，均要向某一陣營「埋堆」，才可以在議會中產生作用。