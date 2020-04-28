廉署正處理28宗反修例相關公務員疑貪污案　26名涉警員

廉政公署早前回應立法會特別財委會議員書面質詢時表示，截至今年2月底，正處理28宗與反修例運動有關涉及公務員的懷疑貪污案件。廉政專員白韞六回覆民主黨立法會議員林卓廷跟進查詢時表示，該28宗涉貪案中，有26宗涉及警務人員。基於保密原則，廉署不宜透露個案資料，包括涉案警務人員的數目。

廉政專員白韞六回覆民主黨立法會議員林卓廷跟進查詢時表示，該28宗涉貪案中，有26宗涉及警務人員。（資料圖片）

廉政公署早前回應立法會議員書面提問時首度承認，執行處因應行動需要，成立特別調查小組處理個別個案，有關部門在2019年8月成立，主要由10名廉署成員負責，專責處理與去年反修例有關的懷疑貪污個案。有關個案正在處理階段，現未有檢控。

廉署又提及，專責調查小組以現有資源作相關調查工作，不涉及額外人手及開支，但基於保密原則，廉署不會就個別個案或行動細節作評論。

另公務員事務局回覆立法會特別財會的議員查詢時表示，過去5個財政年度，有9宗隸屬警務處的公務員，因為干犯刑事罪行被定罪或違反紀律被局方懲處，其中6人免職，其餘面對其他懲罰。另公務員事務局亦指，去年有13名公務員因干犯刑事罪行被定罪或違反紀律，而需要革職並喪失退休福利。