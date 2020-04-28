新冠肺炎│貿發局與商界會面　總結三招協助本港中小企

新冠肺炎疫情漸見緩和，但對香港以至全球經濟的影響仍然繼續，中小企要面對幾個月的經濟低迷，可謂困難重重。 貿易發展局主席林建岳及管理層過去兩星期與多個商會及專業界別人士會面，了解各行各業的挑戰，各界向貿發局提出多項建議，以協助中小企度過難關。

林建岳指，不少企業表示，疫情過後仍需要通過不同渠道振興香港經濟，協助香港企業特別是中小企收復失地。貿發局總結業界意見，歸納為三大範疇。

經濟復甦資金求大 冀政府大力支援

第一，推出協助中小企的紓困措施及支援計劃。業界指出在疫情好轉、經濟復甦的時候，企業需要大量資金周轉，因此希望政府提供更多支援，讓企業盡快回復正常營運。

此外，不少中小企主要透過國展覽來開拓市場，由於疫情影響，全球大量展覽要延期。中小企希望下半年政府可以提供更大的參展費資助，並簡化各種資助基金的申請手續和放寬對申請資格的限制。

貿發局則指出，為了應對疫情，貿發局4月推出春季網上採購展，同時加強商貿配對。4月採購展情況理想，局方決定每季都會舉行網上採購展，下一次將於7月舉辦。

商界向貿發局反映，希望在疫後加強推廣香港營商優勢。（資料圖片）

疫後先專注大灣區市場 望能提供便利

第二，業界提出協同粵港澳大灣區推動香港經濟復甦。業界反映內地商貿活動逐漸恢復，是香港疫後首要專注的市場，本港若促進跨境人流、物流、資金流和訊息流，並以大灣區為重點，可為港商帶來便利營商環境。

而貿發局將會舉辦經貿考察團、產業推廣活動及參與當地主要行業展覽，以協助港商捕捉內地市場商機。

加強國際宣傳 推廣香港營商優勢

第三，業界建議積極進行國際外展，重建國際信心。業界建制疫後應把握時機加強海外宣傳，在內地、成熟市場及新興市場興辦大型宣傳活動，為企業開拓市場、發展生產基地，並鞏固香港國際金融商貿驗航運中心地位，推廣創新科技及專業服務，宣傳香港為安全、高效的商業樞紐。

貿發局亦將會帶領港商參加大型國際展覽，同時會在海外舉辦大型宣傳活動。同時，貿發局將在香港舉辦多個大型國際行業會議，包括亞洲金融論壇等。