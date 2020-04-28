警官會所重置後樓面面積增近倍　以維持安寧為由拒向立法會交圖則

因應沙中線工程，位於海底隧道出口的警官會所需「先拆卸，後重置」，耗資6億元，另耗資3億元翻新位於太子的警察體育遊樂會。公民黨立法會議員郭家麒去信當局交代相關工程詳細，包括圖則、翻新後的物資清單等，路政署日前回覆立法會工務小組文件，指「由於披露相關圖則可能或有理由預期會令維持安寧、公眾安全或秩序、或保障財物的工作受到傷害或損害」，故拒提供有關資料。

警察體育遊樂會將耗資3億元翻新。

3萬元購兩台咖啡機 13萬買3部大電視

路政署在信件中指出，由於沙中線須在銅鑼灣避風塘側的位置建造沙中線南面通風大樓，有需要在原警官會所範圍進行鐵路工程，包括挖掘臨時施工井及鑽挖隧道以及興建機房及通風設施，因此原警官會所需要拆卸，並在完成沙中線工程後原址重置，重置後總樓面面積由6,570平方米增至10,160平方米，不過署方指出，「由於披露相關圖則可能或有理由預期會令維持安寧、公眾安全或秩序、或保障財物的工作受到傷害或損害」，故拒提供有關圖則。

至於「警察體育遊樂會優化工程」項目，翻新後總樓面面積由13,360平方米增至15,350平方米，並增加攀石場、多用途室等，工程將耗資約3億元，署方指出費用絕大部分為結構及機電工程費用，傢具及設備只佔少於百分之一，根據增購設備的清單，當中花費33,776元購買兩台咖啡機、13萬元購買3部65吋大電視、19.4萬元購買5台跑步機等。

警察體育遊樂會翻新工程增購設備清單