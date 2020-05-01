五一黃金周｜網民發起支持「黃店」　泛民嚮應號召、食店漸見人龍

今日（1日）開始五一黃金周，有網民發起「屬於香港人的黃金周」，呼籲市民光顧「黃店」，支持「黃色經濟圈」。《香港01》記者走訪西營盤視察，暫未見「黃店」有大排長龍的情況，有市民表示見到網上行動呼籲多支持黃店，故今日是刻意到來光顧。 多名泛民立法會議員及區議員亦嚮應號召，到「黃店」支持及消費，眾志秘書長黃之鋒指，以往的五一黃金週主要是大量中國人到香港消費奢侈品，認為這種消費模式對香港並不健康，需要利用現在的機會作出改變。公民黨立法會議員譚文豪則到牛頭角其中一間「黃店」中菜館擔任「一日店員」，以示支持。

今日（1日）開始五一黃金周，有網民發起「屬於香港人的黃金周」，呼籲市民光顧「黃店」。（資料圖片）

有網民趁今日五．一發起「天馬行動」，其中一個地點西營盤，下午一時許，「黃店」茶咖里門外有短短的人龍，正排隊等候的張先生與女友人表示，不知道有關的「天馬行動」呼籲，但一向有光顧「黃店」的習慣，加上網上另一行動「五一黃金周」亦呼籲多支持黃店，故今日亦是刻意到來光顧。

至於疫情之下會否擔心出外光顧食肆增加染疫風險？張先生表示並不擔心，即使發現食店環境過於狹窄，亦可光顧其他店舖，「黃店總有一間在左近」。

記者巡視區內附近3間「黃店」時，均未見大排長龍情況，但店內亦大致坐滿一半坐位，間中有一至兩人在門外等候。而店內空出的座位，按其梅花間竹的分布，相信是為了執行政府防疫措施。

正在等候購買外賣的黃先生夫婦指，他們本身都需要買外賣，加上亦有意支持「黃店」，所以排隊等候外賣。黃先生表示，留意到傳媒有關「天馬行動」的報道，聽聞或與暴力有關，但留意不清楚行動是否真確，強調光顧「黃店」與「天馬行動」無關。

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多名泛民立法會議員也嚮應活動，到各區的「黃店」消費，當中公民黨立法會議員譚文豪就夥同觀塘區議員李軍澤，到位於牛頭角的中菜館擔任「一日店員」，譚文豪更預言自己全日會「 保持機動、支援九東」，看來將會在更多的「黃店」中見到他的身影。同屬公民黨的中小企食店聯盟召集人林瑞華，則到灣仔支持另一間「黃店」，並提醒飲食店店主要登記做選民。

因應疫情，政府呼籲市民留在家中減少社交接觸，眾志秘書長黃之鋒就建議市民可以網購撐「黃店」。黃之鋒稱，以往的五一黃金週主要是大量中國人到香港消費，只有奢侈品商店得到經濟利益，認為這種消費模式對香港並不健康，現時在新型肺炎的打擊下，更要幫助一眾「黃店」度過寒冬。

有區議員則整理了區內的「黃店攻略」，呼籲居民要「大力懲罰」。

譚文豪與歌星盧巧音及樂隊Kolor主音Sammy做一日店員。（譚文豪facebook）