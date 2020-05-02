黃店名單無黎智英子8日本餐廳　梁振英：《蘋果》叫人衝 自己鬆

有網民發起「五一黃金周」支持黃店，昨日（2日）全港多間黃店外均出現長龍，《蘋果日報》亦於報紙頭版刊登部分黃店名單，希望吸引更多支持者。 全國政協副主席兼前特首梁振英今日（2日）再度於Facebook發文狙擊壹傳媒集團主席黎智英，指黎的長子「黎瑞恩」經營的8間日本餐廳沒有被列入《蘋果日報》的「黃店名單」內，店內亦沒有貼上標語支持社會運動，梁振英認為這是蘋果日報「叫人衝，自己鬆」的又一證明，因此列出8間餐廳的名稱替代「黎瑞恩」宣傳。 然而，翻查資料，黎智英長子為黎見恩，次子為黎耀恩，並沒有一名兒子叫「黎瑞恩」。

梁振英認為，《蘋果日報》昨日的頭版告示，列了百多間黃店的名稱，其中只一間餐廳「四季常餐」由黎智英長子「黎瑞恩」經營，另外8間同為黎經營的高價日本餐廳均未包括在名單內，又指曾派人到餐廳內，沒有發現任何標語，周圍亦沒有水井收集雨水，相信餐廳用東江水煮食，質疑黎智英「講一套做一套」，「收埋」黎的8間高價餐廳，是「叫人衝，自己鬆」的證明。

梁振英FB 帖文有錯別字：爆「想」爆片

梁續指，「黎瑞恩」是有為青年，沒有上街示威亦不曾被拘捕，更沒有成為《蘋果日報》出錢收購爆「想」爆片的對象，因此可以專注事業發展，經營多間餐廳，並指8間餐廳都沒有出現在黃店名單可能是手民之誤，因此越俎代庖，替這8間餐廳賣廣告，請手足歸隊「撐爆」。

誰是「黎瑞恩」？

再翻查資料，黎智英長子為黎見恩，次子為黎耀恩，並沒有一名兒子如梁振英標帖文中叫「黎瑞恩」。

帖文中，梁振英還標籤了「黎瑞恩」的8間日本餐廳，惟首字與之後的字相隔了一個空位，未能成功標籤目標餐廳，只有第一個字被標籤，無法為餐廳進行有效宣傳，未知是否不懂得用標籤功能。