【立法會選舉】民主黨九西支部投票推薦人選　黃碧雲佔優　

9月舉行的立法會換屆選舉，民主黨決定派出7名代表競逐現有7個議席，但九龍西區除了現任議員黃碧雲外，該黨中委兼區議員袁海文亦有意參選，形成內部爭逐局面。民主黨九龍西支部今日（3日）就支持誰人參選投票，結果黃碧雲大比數取得支持。 按民主黨訂下的「六二二」計分準則，即以民調佔六成、支部成員及地區黨團各佔兩成的方式計算最終結果，如今黃碧雲在支部及地區黨團都比袁海文優勝，但由於袁海文之前在民調領先，最終戰果仍有待分曉。

袁海文在上屆立會選舉亦曾參加黨內甄選，不過最終不敵黃碧雲，其後排在黃碧雲名單第二名出戰。（資料圖片）

民主黨整個九龍西支部的成員、區議員及立法會議員今日可以參加投票，投票結果將別計入支部兩成得分，以及地區黨團的另外兩成得分，即直接產生這場黨內初選的總共四成得分，故除非袁海文在民調中大比數超前，否則黃碧雲取得出選權的機會看高一線。

今日的投票結果，袁海文在支部中取得11票，地區黨團得9票，而作為現任議員的黃碧雲，在支部中區取得33票，地區黨團得23票。黃碧雲取得相對優勢。

據了解，今日投票由下午1時起開始，下午3時舉行諮詢會，投票在諮詢會結束時亦完結。

至於佔六成的民調方面，有九龍西支部委員表示，相關數字較為複雜，但據悉黃碧雲與袁海文的支持度相近。在此情況下，預料黃碧雲最終代表民主黨出選九龍西的機會較大。

袁海文現年33歲，於去年區議會選舉成功以高票連任深水埗區議員，他亦曾參與前年九龍西補選的民主派初選，惟未能「出線」。袁海文現為民主黨中委，因長期關注消費者權益而被稱為「美容袁」，早前獲政府擔任為消委會委員。

本身擔任大學講師的黃碧雲今年60歲，去年從理大退休，專注議會工作。她因長期關注食水安全而聲名大噪，但曾因政治立場過於溫和而被批評，年輕人中的支持度相對較遜。