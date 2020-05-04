董、梁大聯盟敲定周二成立　林鄭獲邀題詞　目標之一促地產商減租

由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，據悉已敲定明日（5日）在中環中心會址正式宣布成立。屆時除了董、梁及譚耀宗將會出席記者會外，大聯盟11名副秘書長亦會悉數亮相，但包括多名「大孖沙」在內的逾一千名共同發起人則不會現身。 據悉，大聯盟中雖沒有政府中人參與，已邀得特首林鄭月娥題詞。對於早前有傳長和資深顧問李嘉誠是共同發起人之一，消息人士未有透露是否屬實，只稱由於李的長子李澤鉅身兼全國政協常委，故必定在名單之上。

消息指，大聯盟已敲定明日（5日）在中環中心會址正式宣布成立。

消息指，大聯盟本擬於上月尾在會展舉辦記者會宣布成立，為免觸犯限聚令，最後改於下周二在會址舉行，屆時逾千名共同發起人名單將首次曝光。外界普遍關注，有多少地產商加盟。

譚耀宗早前向傳媒表示，大聯盟有四大目標，包括強調「一國兩制」、保經濟民生、維護法治及團結社會。對於有指大聯盟是為助建制派打好9月立法會選戰，消息再三強調並不屬實，但未來會助青年就業，向地區派發口罩抗疫，亦會因應經濟困境，要求地產商減租。

梁振英日前透露，大聯盟將開展「民間口罩計劃」，出資買口罩到社區派發。消息指，有關口罩並非由現時建制派的全港社區抗疫連線提供，而是由大聯盟自行出資購買。至於日後會否由董、梁二人親自落區派口罩，消息人士笑言暫未有定案。