前中央政策組首席顧問　 「魔僧」顧汝德逝世　享年81歲

天主教香港教區《公教報》報道，曾任香港政府中央政策組首席顧問的學者顧汝德（Leo F. Goodstadt） 4 月下旬於愛爾蘭都柏林逝世，享年81歲。 顧汝德曾於1989至1997年為香港政府擔任中央政策組首席顧問，外號「魔僧」 他著有多本關於香港社會的著作，在其著作《失治之城 掙扎求存的香港》中，顧提到林鄭月娥於港大時期屬「社會弱勢社群及公義而奮鬥的社運分子」。 雖然顧汝德退休後回到愛爾蘭，但依然心繫香港。他生前接受《香港01》專訪時，形容香港人是很堅毅的市民：「即使面對威脅，香港人忍耐力之高，是在其他城市看不到的。」

曾任香港政府中央政策組首席顧問的學者顧汝德（Leo F. Goodstadt） 4 月下旬於愛爾蘭都柏林逝世，享年81歲。(資料圖片)

顧汝德曾為都柏林大學聖三一學院商學院兼任教授。他於1962年來香港，曾任《遠東經濟評論》副總編輯和《歐元雜誌》（Euromoney）特派記者，1989年加入政府擔任中央政策組首席顧問，直至1997年，2001年獲香港大學頒授名譽大學院士。

顧汝德在其著作《失治之城 掙扎求存的香港》中指，林鄭於中學開展「社會服務志願工作」，到加入港大時，成為「社會弱勢社群及公義而奮鬥的社運分子」；不過隨著她以「行政精英成員身份」加入公務員團隊，使她捨棄年青時對公民抗議活動的熱情，以及失去捍衛「社會弱勢社群及公義」的精神。

顧汝德指，林鄭被當年港英政府選中參加英國劍橋大學的課程，回到香港後成為政府明日之星，她在庫務局長期而出色的工作表現，使她失去上述所言的熱情和精神。他認為林鄭「得出一個結論」，政府提供社會服務所需的成本潛藏毒性，「她又開始相信，香港的公共財政總是有危機，故此削減成本是絕對優先事項。她還相信，只有政府部門採用私營企業模式運作，才能確保財政穩定。」

顧汝德在2013年出版的《繁華底下的貧窮：香港施政失誤》一書裏，用「禮貌政治 （polite politics）」解釋香港的政治生態，指出香港社會成熟、自律、民眾務實溫和，當政府推出各種惠民政策時，就會受到市民的尊重，「香港民眾要求政府在社福議題上做出正確的決策，將重心集中予貧困社群身上，給予他們平等的支援，而非透過競爭性市場，規定貧困人士可負擔起什麼樣的服務。」