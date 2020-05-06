CU Mask｜網傳梁君彥弟公司負責生產　消息人士否認：半個都無整

政府昨日公布向全港市民派發「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask），今早開放網上登記，截至下午3時總登記人數接近138萬人。口罩由香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）研發，但政府拒絕透露生產商，今午有網民聲稱口罩由「新興織造廠有限公司」生產，該公司董事包括立法會主席梁君彥胞弟梁嘉彥。 不過，消息人士向《香港01》表示，新興織造廠並無負責「Cu Mask」口罩生產，「半個都無整過」，認為有人誤解或誤導。

新興織造廠是立法會主席梁君彥的家族公司，董事包括其胞弟梁嘉彥、其長子梁宏正。網民「Gary Wong」今日下午貼出新興織造廠董事名字截圖，稱「CU Mask」口罩生產商是梁嘉彥，有網民質疑涉及「利益輸送」。

消息人士指，新興織造廠並無生產任何口罩，包括政府的「CU Mask」，「半個都無整過」，該公司亦無任何科技做到。至於為何有消息誤傳，消息人士指，梁嘉彥是HKRITA其中一名董事，可能有人因此聯想到新興織造廠有份生產，「外界太好想像力」，又笑言如果生產口罩，設計定必比現時的製成品美觀。

梁嘉彥（左一）是新興紡織廠董事。（HKRITA圖片）

拒透露生產商 創科局長：免被「截糊」

創新及科技局局長薛永恒今早在電台節目表示，口罩由香港紡織及成衣研發中心研發，他拒絕透露生產商，以免未來生產濾芯時會被被其他國家或地區商人「截糊」。

對於未有公開招標，薛永恒稱以往有相關經驗試過，在正常招標情況下，本來有廠商有興趣落標，但最終變成零投標。被問到有市民批評口罩外觀像內衣褲，薛永恒回應說，這款口罩就如內衣褲般，可以每日使用和清洗。