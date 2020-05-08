內會風波．直播︳內會於混亂中舉行　民主派議員離場抗議

立法會內務委員會今早(8日)進行第17次會，繼續由上年度副主席郭榮鏗主持選舉主席，會上有民主派議員在會上就雙方外聘的法律意見提出規程問題，惟至上午的會議結束仍能選出主席。 內會於下午2時半再開另一場會議，由李慧琼主持，討論向外尋求的法律意見。李慧琼率先在下午1時許坐上會議室的主席台，多名民主派議員隨即走到主席台與保安理論，惟保安築人牆拒泛民接近。 郭榮鏗與李慧琼對話，郭榮鏗向李說：「你咁樣做即係奪權」，李則堅持自己的做法正確。其後毛孟靜稱手臂被保安扭傷，動彈不得，由衞生服務界的李國麟為她治理。 到下午4時許，內會在混亂情況下舉行，民主派議員離場抗議。

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【17:35】早前被郭偉强拖跌的陳志全，正前往醫院驗傷。

【17:10】李慧琼裁決指，法律意見有不同屬正常，自言有審慎行使本人的權力，按照議事規則及內務守則處理急切的事務，將來亦會繼續主持會議。

【17:03】在主席台大叫「李慧琼越權」45分鐘的張超雄終於被逐。

【16:48】工黨主席郭永健突然在公眾席高呼「李慧琼奪權可恥」，並向會議室拋下議事規則等文件，文件散滿一地，建制派嘩然。大批保安將郭永健制服，不過疑殃及池魚，未有涉事的三名議員助理同被制服，他們對此表示不滿情況混亂，一名保安報稱後腦受傷，由救護員送院治理。

【16:38】 張超雄持續叫了10多分鐘，陸頌雄送上杯裝水供張飲用，張超雄向對方講「唔該」。容凱恩發言表示難以容忍不斷聽著「fa mi re do」的音調，促請李慧琼以主席的身份趕走張超雄。李慧琼續請保安倒杯水給張超雄並勸喻對方返回座位，張未有理會。

【16:25】鄺俊宇被帶離場時右手受傷，面狀痛苦。泛民最後留守會議室的張超雄，在建制發言期間持續高呼「李慧琼你越權」，李慧琼欲將張超雄趕離會議室，麥美娟笑稱「唔好趕佢走，由佢繼續嗌」。

【16:19】鄺俊宇指李慧琼無權主持，又指李是千古罪人，被李慧琼逐出會議廳。一眾民主派議員離場，稱稍後會見記者。

【16:15】毛孟靜指郭榮鏗是真正的主持，郭榮鏗隨即要求停止會議，要求李慧琼離開會議廳。郭榮鏗及後宣布會議結束，帶領泛民離開會議室。現時只剩張超雄和鄺俊宇在台前請願。

【16:10】周浩鼎批評，有個別議員意圖襲擊議員，要求李慧琼嚴格執行議事規則，又批評郭榮鏗以無聊事項拖延主席選舉，已是嚴重濫權和違誓。葛珮帆批評議員透過任何方法阻內會選舉主席阻止國歌法，已是違反誓言。

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朱凱廸被逐 會議室外激動踼門：當我哋係咩!

【16:06】李慧琼逐胡志偉出會議室，陸頌雄發言時稱胡志偉等人以武力衝擊主持台，又批評現時情況不正常，國歌法、空置稅等法案趕著審議，又批評泛民站在外國勢力一邊。泛民以「可恥」回應陸頌雄。隨後林卓廷亦被逐，四名保安把林帶走。

【16:01】郭榮鏗表明李慧琼驅逐議員的決定違法後，朱凱廸、黃碧雲等被趕走的泛民議員要求重回議廳，保安擋在門外。朱凱廸批保安與建制狼狽為奸，沒有保持中立，又質疑眼見郭偉强打慢必卻沒有幫手。郭榮鏗到場要求保安放行，保安未有理會。保安及黃碧雲等偶有推撞，雙方疆持。

無法進入會議室的朱凱廸情緒激動，不斷踢門並高呼「當我哋係咩」，「鎖埋今晚同琼子過夜啦」。

【15:55】公民黨郭榮鏗發言，嚴正宣布李慧琼無權主持會議，又指自己在下午三時已要求李慧琼不要再主持會議，並要求她離開會議廳，惟保安「當佢無到」。郭榮鏗又指郭偉强拖行陳志全，行為極不檢點，稱決定把郭偉强逐出會議廳。郭榮鏗又批評李慧琼，不知所謂，周浩鼎高呼：「你就不知所謂， DQ你（郭榮鏗）」，又笑指郭榮鏗在「派膠」。

【15:54】專業議政梁繼昌稱，現時的議程應該是選正、副主席，他質疑法律顧問的意見由10月至今有180度改變。梁繼昌稱，李慧琼可如前立法會主席曾鈺成一樣召開非正式會議，但強調不是召開特別會議，批評李慧琼採取錯誤的方法。法律顧問稱，10月提供的法律顧問是預期內會在正常情況下進行，梁繼昌質疑正常情況的定義，問及法律顧問「有無受到壓力」，法律顧問則稱現任主席有責任解決現時內會的問題。

【15:47】民主派議員莫乃光批評剛發言的法律顧問是政治顧問，要求給會議真正主持郭榮鏗發言，「畀個咪郭榮鏗議員發言」，他強調李慧琼「無權、無資格」趕多名民主派議員，要向尹兆堅議員道歉，強調李無權主持會議，「你可以同法律顧問在咪兜講到夠」，重申李慧琼「只要你退選咩事都無」。

李慧琼重申自己仍任主席，最快解決問題的方法是郭榮鏗選出主席。郭榮鏗反駁指李無權，並以多次要求對方離開議事廳，惟保安無動於衷。他又提到郭偉强將陳志全拖行，行為極不檢點，要求郭立即離開議事廳，並讓李慧琼非法要求離開的議員重返議事廳。

【15:37】民主黨黃碧雲衝向法律顧問的方向，被逐出會議廳。毛孟靜、莫乃光等人斥法律顧問所講的「垃圾」：「Bonnie，廢話，垃圾！」

【15:25】郭榮鏗走近主席台，向李慧琼稱她無權主持會議，李慧琼則指他無權在會議室使用揚聲器，要求保安沒收。李慧琼再強調自己有權主持會議，要求議員返回座位。

【15:24】會議重開，泛民再高呼「李慧琼越權」。李慧琼稱若他們有不滿，應以不同方式表達，包括法律途經。

【15:15】陳志全欲重返會議室，被保安擋在門外。

【15:13】李慧琼宣布會議暫停5分鐘，讓救護員治療受傷議員。李慧琼又籲議員保持冷靜。尹兆堅被抬走期間不適，需由擔架抬走送院，並由郭家麒、陳沛然及郭榮鏗陪同。

尹兆堅受傷倒地，在會議暫停期間，救護員帶同擔架床為尹兆堅治理。

【15:08】李慧琼稱自己絕對無奪權，她有權有責處理會議問題，讓顧問解釋法律問題，強調不希望有議員和保安受傷。

【15:04】 郭榮鏗步出會議室後指，他剛才在主席台不斷向李慧琼表示這樣下去無法開會，「這樣開的會議有咩意思? 大家都知道會係咁樣發生。」郭表示他早已呼籲要按議事規則行事，否則開不成會議，有些事不可硬來，「去年大家應該吸取了教訓，但很可惜並沒有。」他言畢便離開，沒有透露下一步行動。

【15:02】李慧琼稱第二次警告梁耀忠，稱已經非常容忍，梁耀忠稱不需要你容忍，強調他無權主持會議，要求馬上離開。

【15:00】郭家麒與工聯會對罵，郭家麒批評對方是小丑，黃國健反指郭家麒是「割包皮」，郭家麒叫工聯會「去死」，又指工聯會在六七暴動害死很多人。

【14:53】郭榮鏗指李慧琼沒有權力驅逐議員離席，並要求李慧琼馬上離開會議廳。隨後民主黨許智峯被抬走。郭榮鏗命令李慧琼離開會議廳，現場出現「雙細胞主席」局面。

尹兆堅遭保安抬走時扭傷腳，由李國麟及郭家麒協助治理。梁耀忠開咪稱李慧琼無權主持會議，要求李立即離開會議廳。同時，公民黨楊岳橋被抬離現場。

保安要求陳淑莊收回大聲公，遭梁耀忠和梁繼昌阻止，指保安無權要求。之後公民譚文豪被抬走，離開時向李慧琼大呼：「你無權處理會議。」

【14:45】李慧琼稱最後一次警告在場議員，任何人阻礙會議進行，涉違反《權力及特權法》第19條。尹兆堅、朱凱廸跌倒，陸頌雄稱：「朱凱廸唔好扮嘢插水。」結果陳志全被逐，3名保安抬走朱凱廸。

【14:41】陳淑莊一直用大聲公大叫「李慧琼下台」，完全蓋過李慧琼的說話。李慧琼稱最後一次警告在場議員，任何人阻礙會議進行，涉違反《權力及特權法》第19條。

【14:30】到了會議開始時間，秘書等人在保安保護下就座。 郭偉强扯走陳志全，陳倒地，由其他議員扶起。許智峯和尹兆堅嘗試向李慧琼請願，被黃定光、周浩鼎和何俊賢推開。

【14:21】朱凱廸嘗試爬上牆上，陸頌雄聯合保安把朱凱廸拉走。

【14:18】吃過午餐的何君堯帶同「反顛覆反港獨」、「 DQDK 違反宣誓」口號，派發予建制派議員。何君堯批評泛民違反基本法104條，又批評泛民是「違法達義」，在議會內搞港獨，因此要正式與他們面對面鬥爭。

熱血公民鄭松泰以手機拍攝何君堯，何批評鄭松泰「食阿爺嘅飯大，食阿麻嘅奶水大」，現場即傳出笑聲，有議員笑指飲阿麻的奶水「重口味」。何君堯則指鄭松泰不是「熱血公民」而是「冷血無恥」。

及後泛民高呼：「 721，何君堯」，把何君堯聲音蓋過，何君堯敗走並稱：「仲有千千萬萬個何君堯呀！」

鄭松泰續以手機拍攝何君堯，何君堯則指鄭松泰的攝影手法欠佳，又指「iPhone渣嘢」，著鄭松泰向李力持學做導演。

陳淑莊帶領泛民高呼：「李慧琼，奪權」，陸頌雄帶領建制反擊，高呼：「郭榮鏗，濫權」。

【14:08】站在凳上的陳志全打算轉移座位，其間一度失平衡，工聯會麥美娟即呼：「整親唔好賴人」，陸頌雄則稱：「唔好整爛啲嘢」，民建聯蔣麗芸關心陳有否受傷。

多名建制派議員籲陳志全不要站在椅子上，稱擔心他跌倒撞到主席枱枱角，民建聯葛帆珮稱「唔想造成人命傷亡」。

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【13:45】陳志全以議員的座椅罷佔會議室通道，保安隨即將座椅推走，陳志全再接再厲，繞到另一個角落繼續推出座椅，後被何俊賢阻止。

【13:40】 目前建制派仍與民主派對峙，民建聯周浩鼎為建制主將，在主席台前保護李慧琼，黃定光站在周浩鼎前築起防線，民主黨許智峯、尹兆堅、公民黨楊岳橋則在建制派防線前，與保安爭論。

與此同時，工聯會四名議員未有理會兩派對峙的情況，以手機互相拍片批評泛民「攬炒」，梁美芬則以手機自拍，自由黨張宇人一於懶理，在座位上不戴口罩短睡。

【13:38】何君堯稱「我依家去食飯先」後離開會議廳。

【13:36】手持文件的郭榮鏗重新進入會議廳，到主席台前與李慧琼交談。陳志全赤腳站在主席台右邊的凳上。

【13:34】 何君堯則稱：「我哋已經霸佔咗道德高地」，又稱：「我依家去食飯先，一陣再返黎」。

【13:32】陳淑莊以手機直播會議情況，郭偉强和葛珮帆包圍他，再指陳淑莊違限聚令。

【13:15】教育事務委員會會議完結前，四位保安步近郭榮鏗，以人釘人戰略防守郭。會議完結後，建制派和民主派鬥快霸佔主席台，李慧琼在周浩鼎等黨友保護下坐上主席位上，由10多名保安包圍。其後陳志全嘗試越過重重保安，並高叫「你行開」，被主席台前的周浩鼎等人阻止。泛民議員包括林卓廷、尹兆堅等在外圍包圍主席台，與建制派議員爭執。陸頌雄指許智峯拍攝其大頭，斥「許智峯，正無賴」。

許智峯質問保安是否香港人，正在facebook直播的何君堯指罵許才不是香港人，尹兆堅與何對罵，尹要求何戴口罩，「唔該你戴返個口罩行開少少」。

林卓廷被黃定光、陸領雄、何君堯和周浩鼎包圍，鄭松泰上前支援林卓廷。

周浩鼎大聲怒罵林卓廷：「林子健單嘢，林子健衰，你仲衰呀，你唔係人，叫人衝自己鬆，出賣自己兄弟。」

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【10:45】郭榮鏗裁決指，根據立法會文件，在未選出新的內會主席前，現任主席的權限在於選舉主席，而選舉主席亦是每次會議的第一項議程。他又指，法律顧問對於現任主席權限的意見一直沒有改變，因為擔心會為其他委員會造成缺口及嚴重利益衝突，故下午的會議仍然應由選舉主席為首要議程。

經民聯林健鋒對郭榮鏗的裁決表示不滿，認為對方引用的法律顧問意見過時，叫郭榮鏗問一下坐在他身旁的顧問，其他泛民則在位上大叫指該名只是秘書。下一個會議為教育事務委員會會議，主席葉劉淑儀走到台前要求郭榮鏗讓座。

【10:22】何君堯斥責郭榮鏗濫用程序，又指李慧琼作為內會主席，宣誓為全港服務 ，有責任為市民解決現時的問題。他批評，郭榮鏗明言《國歌法》影響自身及市民利益，拖延會議有明顯目的；又稱建制以余若海的意見為依歸，指對方「醒好多， 戴啟思行開」。

公民黨譚文豪就指建制是「被兩辦激活」，反問「過去大半年瞓醒未」；又稱中聯辦正在看直播，讓建制議員「七情上面啲、入戲啲」。人民力量陳志全則表示，現在處理的兩份法律意見均與選舉正副主席程序有關，應由郭榮鏗處理。

民建聯梁志祥批評泛民為下午的會議製造事端，有不同法律意見是正常的事，但最後仍是由主席決定，又反叫譚文豪要「大聲啲跳出來」。李慧琼就指跟據議事規則及內務守則，未選出主席前自己仍是主席，需要召開會解決問題；又指自己存在角色衝突的指控並非事實，只要今早能選出主席一切問題就可迎刃而解，由新主席處理餘下的事。

工黨張超雄則反駁，李慧琼現時唯一的權力是主持選舉程序，惟作為候選人她亦無此權。街工梁耀忠表明，若李慧琼下午堅持要主毒會議，會將她視作退選。

工聯會到政總外請願譴責郭榮鏗惡意拉布。(翟睿敏攝)

陳淑莊提規程問題

【10:10】會議一開始，公民黨陳淑莊隨即提出規程問題，她稱留意到下午有另一個內會，惟議程不是選出正、副主席，就梁君彥早前尋求余若海大律師的法律意見及民主派亦有諮詢法律意見，問及有否機會討論相關的法律意見。陳淑莊亦質疑下午會議是否可以討論選舉以外的事項，認為下午應該繼續選出正、副主席。民主派強調下午會議不能進行選主席以外的事項，建制派則強調陳淑莊提的不是規程問題，重申立法會已接受余若海大律師的法律意見。

郭家麒稱，面前有三個法律顧問意見，其中大律師戴啟思說明內會只可以選舉正、副主席，他稱下午有李慧琼主持的特別內務委員會，但按《議事規則》任何內會都只可完成選舉後才可進行其他項目，否則會面臨法律挑戰；公民黨楊岳橋指，下午的會議是「名不正、言不順」，更涉及利益衝突，他稱余若海律師亦指下午的會議涉利益問題，只是用非法律語言說沒所謂，同時他質疑余若海的法律意見沒有說明甚麼是緊急和逼切事項。

經民聯梁美芬稱，早前已發信李慧琼，反映選舉主席程序每節只可佔15分鐘，其他時間應以公眾利益為主。她又指「100份法律意見對100份法律意見都可以」，強調由李慧琼決定是最適合；廖長江則強調陳淑莊不是規程問題，並不適合在選舉主席的會議討論，他重申下午會議「大把時間討論」。廖長江亦稱，郭榮鏗可按照他尋求的法律意見繼續進行，但是後果就要自負。



工聯會請願譴責郭榮鏗惡意拉布

【10:00】工聯會郭偉强聯同該會社會事務委員會，到政府總部外譴責公民黨、負責主持內會的郭榮鏗惡意拉布。郭偉強批評，郭榮鏗連同其他泛民議員，蓄意造成內會停擺，浪費共700萬元公帑，更罔顧民生，令不少關乎打工仔權益的議案無法通過。郭偉强要求民主派收手，讓立法會盡快回復正常運作。

李慧琼安排今天（8日）上下午召開兩次會議，上午由公民黨郭榮鏗繼續主持主席選舉，下午由李慧琼主持會議，討論該法律意見，兩陣營均預期可能出現衝突場面。