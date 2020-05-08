內會風波︳郭榮鏗：下午會議續選正副主席　建制起哄　

立法會內務委員會今早(8日)進行第17次會，繼續由上年度副主席郭榮鏗主持選舉主席，會上有民主派議員在會上就雙方外聘的法律意見提出規程問題，惟至上午的會議結束仍能選出主席。 內會將於下午2時半再開另一場會議，由李慧琼主持，討論向外尋求的法律意見。

【10:45】郭榮鏗裁決指，根據立法會文件，在未選出新的內會主席前，現任主席的權限在於選舉主席，而選舉主席亦是每次會議的第一項議程。他又指，法律顧問對於現任主席權限的意見一直沒有改變，因為擔心會為其他委員會造成缺口及嚴重利益衝突，故下午的會議仍然應由選舉主席為首要議程。

經民聯林健鋒對郭榮鏗的裁決表示不滿，認為對方引用的法律顧問意見過時，叫郭榮鏗問一下坐在他身旁的顧問，其他泛民則在位上大叫指該名只是秘書。下一個會議為教育事務委員會會議，主席葉劉淑儀走到台前要求郭榮鏗讓座。

【10:22】何君堯斥責郭榮鏗濫用程序，又指李慧琼作為內會主席，宣誓為全港服務 ，有責任為市民解決現時的問題。他批評，郭榮鏗明言《國歌法》影響自身及市民利益，拖延會議有明顯目的；又稱建制以余若海的意見為依歸，指對方「醒好多， 戴啟思行開」。

公民黨譚文豪就指建制是「被兩辦激活」，反問「過去大半年瞓醒未」；又稱中聯辦正在看直播，讓建制議員「七情上面啲、入戲啲」。人民力量陳志全則表示，現在處理的兩份法律意見均與選舉正副主席程序有關，應由郭榮鏗處理。

民建聯梁志祥批評泛民為下午的會議製造事端，有不同法律意見是正常的事，但最後仍是由主席決定，又反叫譚文豪要「大聲啲跳出來」。李慧琼就指跟據議事規則及內務守則，未選出主席前自己仍是主席，需要召開會解決問題；又指自己存在角色衝突的指控並非事實，只要今早能選出主席一切問題就可迎刃而解，由新主席處理餘下的事。

工黨張超雄則反駁，李慧琼現時唯一的權力是主持選舉程序，惟作為候選人她亦無此權。街工梁耀忠表明，若李慧琼下午堅持要主毒會議，會將她視作退選。

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陳淑莊提規程問題

【10:10】會議一開始，公民黨陳淑莊隨即提出規程問題，她稱留意到下午有另一個內會，惟議程不是選出正、副主席，就梁君彥早前尋求余若海大律師的法律意見及民主派亦有諮詢法律意見，問及有否機會討論相關的法律意見。陳淑莊亦質疑下午會議是否可以討論選舉以外的事項，認為下午應該繼續選出正、副主席。民主派強調下午會議不能進行選主席以外的事項，建制派則強調陳淑莊提的不是規程問題，重申立法會已接受余若海大律師的法律意見。

郭家麒稱，面前有三個法律顧問意見，其中大律師戴啟思說明內會只可以選舉正、副主席，他稱下午有李慧琼主持的特別內務委員會，但按《議事規則》任何內會都只可完成選舉後才可進行其他項目，否則會面臨法律挑戰；公民黨楊岳橋指，下午的會議是「名不正、言不順」，更涉及利益衝突，他稱余若海律師亦指下午的會議涉利益問題，只是用非法律語言說沒所謂，同時他質疑余若海的法律意見沒有說明甚麼是緊急和逼切事項。

經民聯梁美芬稱，早前已發信李慧琼，反映選舉主席程序每節只可佔15分鐘，其他時間應以公眾利益為主。她又指「100份法律意見對100份法律意見都可以」，強調由李慧琼決定是最適合；廖長江則強調陳淑莊不是規程問題，並不適合在選舉主席的會議討論，他重申下午會議「大把時間討論」。廖長江亦稱，郭榮鏗可按照他尋求的法律意見繼續進行，但是後果就要自負。



工聯會到政總外請願譴責郭榮鏗惡意拉布。(翟睿敏攝)

工聯會請願譴責郭榮鏗惡意拉布

【10:00】工聯會郭偉強聯同該會社會事務委員會，到政府總部外譴責公民黨、負責主持內會的郭榮鏗惡意拉布。郭偉強批評，郭榮鏗連同其他泛民議員，蓄意造成內會停擺，浪費共700萬元公帑，更罔顧民生，令不少關乎打工仔權益的議案無法通過。郭偉強要求民主派收手，讓立法會盡快回復正常運作。

李慧琼安排今天（8日）上下午召開兩次會議，上午由公民黨郭榮鏗繼續主持主席選舉，下午由李慧琼主持會議，討論該法律意見，兩陣營均預期可能出現衝突場面。