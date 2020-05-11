內會風波｜料泛民無壓力再拖延　謝偉俊：相信可盡快完成選舉程序

立法會內務委員會擾攘大半年，至今仍未選出正副主席，上周五（8日）「鬧雙胞」後建制及泛民一度在會議室「開片」，最終以民主派離場，內會主席李慧琼成功處理積壓議案。 對於當日留在位上未有行動，建制派立法會議員謝偉俊今日（11日）接受電台訪問時解釋，自己在審議《逃犯條例》法案時亦有份衝擊，對當時喪失冷靜仍感遺憾，又認為日前內會的衝擊是基於有人故意作出挑釁。謝偉俊強調，立法會是社會的眾生相，議員的表現為市民帶來示範，「市民見到會有樣學樣」，呼籲議會及社會都要盡量保持克制。

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謝偉俊在港台節目《千禧年代》中形容，當日的情況非常混亂，但幸好現在法案「大塞車」的情況稍有緩和。對於法律顧問最早提出的法律意見，謝偉俊坦言並非完全認同，但起初出於尊重及給予泛民空間表達立場，未有阻止拉布行為，「佢他們都要向選民交代」；惟16次會議後仍未能選出主席，「有普通常識都唔會想發生」。謝偉俊指，法律意見只提供參考，由負責決定的人衡量哪份更合乎常理，並為決定負責。

提到內會未來發展，謝偉俊認為，已確立李慧琼可以處理非選舉以外的事項，泛民再無拖延壓力，相信可以盡快完成選舉程序。謝偉俊又指，周五的局面是建制慘勝甚或兩派雙輸，雙方應採取妥協式態度，例如在副主席方面容許對方參與。對於泛民有可能提出司法覆核，謝偉俊認為難以成功，又稱泛民若加入李慧琼成立的法案委員會，等於承認對方的主席地位。

民主派召集人、公民黨陳淑莊在同一節目表示，泛民只會參與合規合法的委員會，會就此達成統一的看法，惟自言不會加入任何委員會。