12歲學生記者採訪示威　政府：強烈呼籲未成年人士遠離高風險活動

兩名分別12及16歲的學生記者昨日（10日）於尖沙嘴海港城採訪期間，被警員截查後帶回警署，最終二人由家長陪同下離去，未有被檢控。 政府發言人今日（11日）對有未成年人士聲稱在示威活動中進行採訪深表關注，強烈呼籲未成年人士應遠離高風險的示威活動，並應停止參與任何在示威現場的採訪活動。發言人指，警方是考慮到涉事未成年人士的安全，才將他們帶返警署，並聯絡監護人將其接回。

發言人表示，未成年人士容易被人影響而以身試法或進行高風險的活動，家長、學校和老師有責任保障孩子及學生的人身安全及福祉，提醒他們切勿出席或參與近月往往演變成暴力衝突的示威活動。

發言人又對有組織安排年幼學生作義務採訪感到十分憂慮，形容是為危險的行為，「試想想一名十二、三歲的小朋友實難應付複雜多變的情況」，批評有關行為置孩子的安危於不顧、極度不負責任。發言人強調，近日再現示威及暴力衝突，年輕人入世未深容易被人煽動而犯罪，社會亦必須杜絕歪風，全力遏止暴力。

涉事的2名未成年人士，發言人解釋，警方是考慮到他們的安全，才將他們帶返警署，並聯絡監護人將其接回。

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陸同學在母親及議員陪同下步出警署。（資料圖片／黃偉倫攝）

新聞行政協會：對記者遭警粗暴對待極度遺憾

新聞行政人員協會發聲明，對昨晚有記者在旺角採訪期間，在現場遭警員粗暴對待，妨礙正常採訪，表示極度遺憾。協會認為，在目前香港正努力對抗疫情下，各方更需要理性、互相尊重，香港才能繼續向前。協會嚴正要求各方尊重及保障新聞採訪自由，確保香港的核心價值不會受損。

對於12歲學生記者被警方帶走，新聞行政人員協會表示高度關注，認為新聞採訪是專業工作，記者必須經過專業培訓才能勝任；社會各界有責任保護未成年學生，在複雜混亂突發事件現場的人身安全，未經培訓及未成年初中學生單獨在這些複雜及危險環境下，並不合適。

新聞行政人員協會呼籲學校及家長，必須首要關注及照顧同學及子女的安全，給予適當指導。新聞機構派記者採訪相關社會活動事件時，亦必需提供足夠支援及裝備，確保外出採訪人員的人身安全。

昨日有網民於尖沙嘴海港城發起「和你sing」，一度逾百多人聚集叫口號唱歌，期間有警員進入商場驅趕，期間在商場截查兩名未成年、身穿記者反光衣的學生記者，最終二人被帶上警車。

12歲男童陸同學獲釋放後表示，截查期間一直配合警員，但被人身攻擊嘲笑其身高。他說今次並非首次出外採訪，本身相當尊重記者工作，希望成為一份子，但經過今次事件後坦言或不會再採訪。

陸同學的母親表示，知道兒子外出採訪，有觀看其直播。她認為採訪亦是一種訓練，但會拒絕兒子參與危險的採訪場合。陸同學亦向母親哽咽說，「對唔住！母親節快樂！」