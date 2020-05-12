直播｜再出發大聯盟記者會　中銀、招商局等中資機構承諾不裁員

由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭的「香港再出發大聯盟」上周成立，繼上周六日在全港派發一千萬個口罩後，今日（12日）再有第二輪攻勢，早上11時舉行「同心抗疫不裁員」記者會，多間中資機構參與，包括中國銀行、招商局、中旅集團等，《香港01》將提供直播。

董建華、梁振英牽頭成立再出發大聯盟。（資料圖片）

近200家港資企業支持

「香港再出發大聯盟」部分工商界發起人自願承諾疫情期間不裁員，華潤集團、招商局集團、中國旅遊集團、中國太平保險集團、中銀香港、新華集團等約50名企業代表出席發布會，支持疫情期間不裁員，與員工同舟共濟、共渡時艱，多名企業代表先後上台聯署。

恆通集團執行董事、大聯盟副秘書長施榮懷表示，短短時間內，今日已有近200家港資企業支持，中資企數以千計。他指，作為企業要主動承擔責任，共渡時艱，相信只要勞資雙方同心協力，一定可以堅定前行、共同發展。

另一大聯盟副秘書長、工聯會會長吳秋北指，香港經濟受到暴亂、疫情影響，受到很大打擊，失業率預料會比官方公布的數字更嚴重。他提到，打工仔最近一段時間收入大減、靠借貸渡日，情況令人擔憂，認為一些「良心企業、有心企業」願意和打工仔共渡時艱，精神相當可貴。吳秋北指，危難時自保是自然反應，但自保之餘還能伸出援手，體現出團體互助的獅子山精神，希望社會各界企業都能參與其中。