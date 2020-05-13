23日本地零感染斷纜　楊潤雄：復課時間表「至今日為止」維持不變

無外遊紀錄的66歲婦人確診感染新型冠狀病毒，令連續23日「本地零感染」斷纜，教育局長楊潤雄今午（13日）見記者稱，到今日為止分階段復課的時間表維持不變，若有特別情況需要作任何改變會再通知。 楊潤雄表示，政府一直指出疫情會反覆及有變化，若傳出初步確診的個案屬實，衛生防護中心會追蹤源頭，教育局會視乎調查結果對社會及疫情的影響是否嚴重到足以影響復課安排，再作決定。他稱，不會簡單以確診數字去決定復課安排，要視乎每個個案的輸入源頭、擴散範圍等。

楊潤雄表示，不會簡單以確診數字去決定復課安排，要視乎每個個案的輸入源頭、擴散範圍等。（資料圖片）

跨境學童方面，教育局會與深圳及內地政府保持聯繫，目標是中港兩地疫情都受控下安排跨境學童來港學習，但實際運作要考慮學童的過境情況，包括考慮一個關口是否足夠、處理過關的時間及交通配套等。另外，小五呈分試會如期進行，正和校方討論會否容許個別學校延期舉行呈分試，或以其他方式作評估。

楊潤雄表示，全港學校將於2月27日開始分階段復課，局方今日內會向學校發詳細指引，以多管齊下方式全方面預防新冠狀病毒在學內傳播，指引對象包括學校教職員、校巴司機、保姆以至學生及家長。

楊潤雄稱，學校應避免非必要集會活動，減少舉行小組活動，盡量安排學生分批回校及離校。 （高仲明攝）

他指，指引全面涵蓋上、下課流程，學校會以半日上課為原則，所以員工及學生需要戴上口罩，離家及進入學校前需要量度體溫。課室座位以面對背方式單行排列，盡用課室空間保持學生之間距離。另外，學校應避免非必要集會活動，減少舉行小組活動，盡量安排學生分批回校及離校。

學習進度方面，楊潤雄指學校可以適當調節其教學安排，可考慮以學生的日常學習表現評估替代測考，或在有需要時為學生補課。指引加入就復課為學生提供的情緒支援附件，以助學校協助學生處理復課後的情緒。