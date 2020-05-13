劉兆佳：中央對港採新管治模式　冀官員具忠誠、勇氣處理特區事務

《香港01》早前報道，新上任港澳辦主任夏寶龍，在4月底即港府撤換4名官員後，曾南下深圳與特首林鄭月娥閉門會面，有知情者透露，席間談及9月立法會選舉以及23條立法的國家安全問題。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，中聯辦主任與特首會面屬正常的事，但他認為反映中央對港採取新的管治模式。他稱，中央過去都是靠特區政府處理，但香港現時面對內外的敵對勢力夾攻，不得不出手。 劉兆佳認為，新的管治模式是由中央指導，特區政府和建制派配合，形成鐵三角的政治局面，其中中央會主導香港的政治議題，如理順立法會內務委員會的運作等。劉兆佳又指，中央未來會加強與特區政府溝通，亦希望港府官員能夠具忠誠和勇氣處理特區事務。

被問《基本法》23條是否需要政府任內需要完成，劉兆佳表示，第19屆的四中全會已經強調，要建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，反映中央希望港府盡快就23條立法，最好是今屆政府任期內完成。

對於政府推23條立法會否影響建制派在9月的立法會選舉，劉兆佳稱有指民主派會在選舉中取得過半議席「35+」，「我無咁樂觀」，反問民情是否願意由民主派領導，加上民主派現在出現要「攬抄」、「玉石俱焚」等說法，認為或會嚇怕市民。劉兆佳又質疑，根據目前社會形勢，到底能否進行和平、公平、合理的選舉，認為或會出現建制派街站被破壞等情況。

劉兆佳指，中央未來會加強與特區政府溝通，亦希望港府官員能夠具忠誠和勇氣處理特區事務。（資料圖片）

對於中央會否在香港經濟「泵水」解決現時狀況，劉兆佳認為有關說法已經過時，因為經濟民生的改善，未必令港人對國家的向心力提升，兩地合作的成果亦非大家能夠分享。劉兆佳認為，現時中央是兩線發展，一方面對香港的經濟民生大力支持，讓港人分享到在內地發展的機遇，但政治上的態度卻會變得強硬，強調中央認為政治問題非加強經濟、民生就能解決。

料中央經濟措施將「泵水」壯大愛國力量

劉兆佳估計，中央未來即使有經濟惠港措施，亦會有針對性，例如要有利壯大和團結愛國力量。被問到由兩位前特首董建華和梁振英牽頭的香港再出發大聯盟是否就是其中之一，他說不排除，因為如無中央在背後發功，建制派很難組成如此龐大陣容的組織。

甘文鋒：大聯盟與選舉無關 主要舉行經濟活動

香港再出發大聯盟發起人之一、新民黨中委甘文鋒則表示，大聯盟主要在經濟方面入手幫助香港，其中一項是幫助年輕人找工作，未來會討論經濟方面的詳細計劃。

甘文鋒稱，再出發大聯盟與選舉沒有關係，早前派口罩亦沒有展示個人宣傳物品。他表示，有份發起大聯盟的董建華，亦組織了團結香港基金會，甘表示團結香港基金做較多政策方面的研究，而大聯盟主力在經濟活動，兩者會有分別。對於有人表示幾名主要發起人年齡偏大，甘大鋒就指出這是要有一些號召力的人牽頭，但同時有很多共同召集人，會聽到不同年齡人士的意見。