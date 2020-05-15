監警會報告│元朗區議員批報告將假圖當真：當日無人呼籲光復元朗

監警會今日發表反修例事件報告，以過千頁圖文審視去年反修例事件之宗的多個特定日子，7月21日元朗白衣人事件是其中之一。 報告公開之後引來當區區議員不滿，其中陳樹暉指出，報告將「721元朗得天下」的假圖當真，表示從來沒有單位呼籲及發起7月21日「光復元朗」行動。

監警會報告引用網上圖片，稱有人發起元朗集會，然而該圖片早已有人指出是假圖。

報告引用網上圖片 稱有人呼籲光復元朗

監警會報告表示，7月16 傍晚示威者在元朗鳳攸北街休憩處舉行公開放映會，將近結束時，有白衣人與活動參與者發生衝突，惟未演變成暴力事件。「當晚稍後時間，互聯網上開始流傳訊息，指元朗發生的事件牽涉黑社會，網上亦有貼文呼籲市民『光復元朗』，參加7月21日在元朗舉行的公眾集會，以抗議有人擾亂7月16日的放映會」。

而有人在網上發布訊息，「呼籲元朗居民保衛家園，把示威者趕出元朗，並警告可能會向示威者使用暴力。」

最終當日元朗並無舉行公眾集會，因大多數人前往港島區參與由民陣發起的遊行。

陳樹暉：連登、公海無單位呼籲光復元朗

監警會報告引述大量圖文，其中包括一張「7月21日得元朗得天下」圖片，指是來是連登討論區，「有見及此，網上另一方亦有人呼籲元朗居民保衛家園，把示威者趕出元朗」。

然而陳樹暉指，「721得元朗得天下」圖是假圖，並指「連登也好，公海Group也好，從來沒有單位呼籲7月21日有『光復元朗』行動」。

721前假圖首先在親建制群組及微博出現

翻查資料，7月16日元朗放映會襲擊事件之後，親建制群組及微博突然傳出多張圖片，包括聲稱是學生動源「香港人721遍地開花」，以及上述「721得元朗得天下」圖片。

網民在721前澄清是假圖 報告無列明

根據學生動源及連登資料，學生動源在7月19日已發出聲明，指上述圖片是假圖。而連登討論區在2月21日之前亦有網民發出澄清，指「721得元朗得天下」圖片是假圖。

監警會報告並無引用「香港人721遍地開花」的假圖，但就引用了「721得元朗得天下」的圖片，但引用時並無列明這是假圖及事發前已有人澄清。