直播︳民陣召集人岑子杰見記者　回應監警會報告

去年6月起的反修例風波至今近一年，監警會今日（15日），發表《關於2019年6月起〈逃犯條例〉修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告。報告共16章，中文版過千頁，英文版999頁，結論無提及是否應該設立獨立調查委員會。 民陣召集人岑子杰將於今日下午5時30分於金鐘立法會外會見記者，料回應監警會報告。

2020年5月15日，監警會公開反修例報告。（羅君豪攝）

該份監警會報告覆蓋了多個於反修例運動的重要事件。就6.12中信大廈事件險釀人踩人事件，監警會就此提出疑問，「問題是在當時情況下使用催淚彈是否有必要及恰當」，建議警方檢討持續使用催淚彈策略，評估替代方案的可能性，建議又提到，警方若認為有必要終止集會，應先與集會主辦單位商討，並給予足夠時間和指示，讓集會人士沿逃走路線離開。

至於7.21事件，報告引述警方講法指，白衣人聚集鳳攸北街期間，因沒有「破壞社會安寧或犯罪行為」，故沒有驅散。而此事件導致「警黑勾結」指控，指「傳言」甚囂塵上，因警隊沒有及早掌握機會澄清，令該指控成為日後示威各升級的口號。監警會報告又提到「8.31打死人」是謠言，但批評警方、消防處、醫管局和港鐵反應緩慢，延至10日後才闢謠，認為警方若能率先駁斥可阻止謠言在網上湧現，以及其後每月的「紀念活動」和示威衝突。

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