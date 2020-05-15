監警會報告│還清白？何君堯：我一直清白　林卓廷怒撕報告斥垃圾

監警會報告今日出爐，詳細描述多件反修例運動中的重要事件，包括白衣人在元朗站「無差別」毆打市民事件。立法會議員林卓廷批評報告內容扭曲事實，偏幫警方，淡化白衣人的暴力及警方失職行為，其後他更當着記者即場撕毀監警會的報告。 721事件的另一名關鍵人物、建制派立法會議員何君堯則指報告「做得好」，顯示出林卓廷在721元朗襲擊事件中擔當「重要角色」。

立法會議員林卓廷批評監警會報告內容扭曲事實，偏幫警方，淡化白衣人的暴力及警方失職行為，其後更即場撕毀監警會的報告。（陳綽嵐攝）

被指與元朗721襲擊事件中的白衣人表現友好的何君堯，在立法會見記者回應監警會報告。他表示，報告內容中立，詳細指出了多件重要事件的經過。被問到報告內容缺乏公權力，只是以不同媒體報道作分析，何回應指，任何一份報告都是以現場片段作證據，再加以分析，認為報告中顯示警方沒有政治傾向。

報告中不點名提及何君堯出現在元朗的鳳悠北街，並與白衣人握手。記者問何君堯，報告內容有否還他清白？何說，不認為還他甚麼清白，「由始至終我都認為自己很清白」。何重申，當日有聚會，之後送朋友回家，並無不妥，又解釋自己曾出席撐警集會，因此被稱作「英雄」，他回敬對方指「你才是我的英雄」，只是客套說話。

何點名評論另一名立法會議員林卓廷，指林在元朗721襲擊事件中擔當「重要角色」。

立法會議員林卓廷亦在立法會見記者，狠批監警會報告內容扭曲事實，對何君堯反唇相譏指，他的角色是保護市民，當然是十分重要。

林又批評報告淡化警方失職及白衣人的暴力，「淪為警察的公關顧問」。他又以當晚多名市民逗留元朗及天水圍警署門外為例，指報告描述為「包圍」警署，但市民實只為報案，只有20多人站在警署門外，難以構成「包圍」，他再次批評整個報告偏幫警方，非中立地作出描述及分析。