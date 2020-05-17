立法會選舉｜民主黨通過現任七人組出戰名單　黃碧雲反對率逾兩成

民主黨今天（17日）召開特別會員大會，處理黨內組織就立法會選舉參選名單的安排，民主黨領導層於下午5時見記者，交代詳情。民主黨主席胡志偉表示，會員大會通過由現任七名議員負責籌組立法會出選名單，包括九龍西黃碧雲、新界東林卓廷、「超區」鄺俊宇，有關名單需交由中委會通過。

民主黨通過由現任七名議員於其所屬選區籌組出戰名單。（李澤彤攝）

胡志偉表示，會員大會上經過討論和聆聽黨員意見後，通過由現任七名議員負責籌組立法會出選名單，經籌組的名單最終需交由中委會通過。

現場消息指，現任議員黃碧雲以139票贊成、50票反對和8票棄權，通過代表該黨於九龍西籌組出選名單，反對率高達25%。據了解，在會員大會上，有黨員發言反對黃碧雲的出選決定，展開頗為激烈的辯論，現場氣氛一度緊張。有該黨中委表示，據他了解，未有黨員在大會前收集授權票動員反對黃碧雲，未料竟有五十多人投下反對票，坦言情況屬意料之外。

民主黨籌組出選名單代表

新界東：林卓廷

新界西：尹兆堅

九龍西：黃碧雲

九龍東：胡志偉

港島區：許智峯

超區：涂謹申、鄺俊宇

林卓廷出席會員大會。（李澤彤攝）

民主黨選舉委員會主席李永達（李澤彤攝）

民主黨通過維持派七張名單出戰立法會選舉。（資料圖片/李澤彤攝）