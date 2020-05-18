直播〡陳健波主持內會主席選舉爆衝突　朱凱廸受傷倒地　會議暫停

立法會主席梁君彥引用《議事規則》第92條，指定財委會主席陳健波主持今早（18日）11時的內務委員會主席選舉，屆時不會處理規程問題，直接投票，《香港01》將直播現場情況。 早上約10時15分，數十名記者在會議室外守候，未料陳健波無聲無息地已進入會議室，成功「霸位」坐上主席台。民主派之後進入會議室，大批保安一字排開保護陳健波，至早上11時民主派拉起黑布衝擊，爆發激烈衝突。

陳健波提早坐上主席台，本身是選舉主持的郭榮鏗上前對話。（歐嘉樂攝）

多名民主派被逐 朱凱廸受傷

【1116】陳健波稱有議員受傷，宣布暫停會議。受傷倒地的朱凱廸批評，「《國歌法》已經上咗（大會），搞乜嘢陳健波」。朱凱廸之後被十名保安抬走，陳志全上前阻止未果。民主黨許智峯亦被抬走。

【1107】工聯會與自由黨邵家輝等人成功把黑布扯走。

【1106】陳健波多次要求議員停止衝擊，稱他們已犯法。民主黨鄺俊宇站在座位上抗議，被逐離場，其黨友尹兆堅之後亦被逐。

【1100】民主派拉起黑布衝擊，建制派陸頌雄、何俊賢、周浩鼎上前參與「武鬥」，陸頌雄與譚文豪拉扯，周浩鼎與林卓廷面對面對罵。

民主派會逸召集人陳淑莊以咪高峯大嗌「建制派可恥」，被陳健波逐出會議室。建制派眾人大嗌「黑暴」，情緒激動。

民主派議員站在保安「封鎖線」前面。（歐嘉樂攝）

許智峯指會議非法

【1041】民主黨黃碧雲指今次會議不是財委會，而是內會，要求陳健波離席，又斥陳健波「打矛波」。毛孟靜、工黨張超雄等人則舉起「保皇黨」濫權的標語。另一邊廂，立法會秘書處已預備就緒，包括在螢幕打出主席選舉的參選人名單。

【1038】立法會保安把用作唱票的黑板推進會議室。

【1036】民主黨許智峯指這是非法會議，陳健波是非法主持，要求陳健波離開。民建聯陳克勤、工聯會麥美娟等建制派議員則以手機拍攝現場情況。

建制派預料會議情況惡劣，隨時再次「打大交」，令原本半小時完成的選舉，要預留3小時去完成；泛民則形容會議是民主派的集體表現，強調會共同努力，一同處理相關問題。