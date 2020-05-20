【新冠肺炎】廠商會：各地抗疫走向下半場　從「4C」邁向「4R」

新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，各香港中華廠商聯合會（廠商會）近日發表了《從「4C」到「4R」：各地抗疫走向下半場》專題報告，分析全球各主要經濟體在疫情中所採取的經濟政策，並作出建議，包括提出「4R」概念。

廠商會會長吳宏斌（資料圖片）

廠商會的專題研究指，特區政府的三輪逆週期調控措施，在財政開支規模和支持力度上可謂「一浪 高過一浪」，並且頒佈的政策措施亦越來越具針對性，冀望在疫情期間盡可能地 「撐企業、保就業」，同時亦為疫情過後重啟經濟保留彈性。無獨有偶，全球各 主要經濟體的政府因應新冠肺炎疫情的擴散，近幾個月來亦不約而同地推出更大 規模的逆週期財政政策並多番「加碼」；與香港相似，各地所祭出的抗疫紓困措 施主要亦是圍繞以下 4 個「C」：

第一個「C」指的是防控疫情傳播(「Covid-19」)。面對新冠疫情的傳播風險， 各地政府大多因應形勢增撥財政資源，助力當地的衛生部門開展防疫抗疫工作。 新冠肺炎疫情於 1 月底爆發，並在短時間內從中國擴散至周邊地區。南韓政府早 在 2 月 12 日就通過增加 4 萬億韓圓的緊急預算開支，以提升疫情防控的能力； 日本政府在 2 月 13 日亦推出首輪涉及 153 億日圓財政支援措施，主要用於增加 國內口罩生產以及加強邊境病毒檢測；而香港政府在 2 月 15 日推出的首輪防疫 抗疫基金中，有超過三分之一是用於加強防疫工作，包括向醫管局發放額外 47 億港元的資助、斥資 15 億元和 8 億資助建立本地口罩生產線和研發可重用口罩、 採購 10 億元的個人防護裝備、為物管業和建造業從業者各提供 12.5 億元的辛勞 津貼和 7.1 億的防疫補助金等。

第二個「C」是指協助資金周轉(Cash Flow)。面對突如其來的疫情，許多企 業陷入經營停擺，收入銳減，導致流動資金捉襟。各地政府普遍採取階段性的減 免稅收或者延遲繳納稅款，並直接向部分受疫情影響嚴重的企業發放現金津貼， 協助業界紓解燃眉之急。例如，香港政府在首輪防疫抗疫基金中，向受重創的界 別包括旅行社、飲食業、運輸業等直接發放現金資助；隨後通過的第二輪「防疫 抗疫基金」將補貼範圍進一步擴大至補習社、航空業、戲院、出版社等行業。在 歐美國家，英國政府容許受疫情影響的零售、餐旅與休閒業暫停繳納部分稅款， 並對這些行業的業者發放現金補助；美國政府亦對受疫情影響的特定企業和個別 人士作出延遲繳稅的安排，無需計算利息或罰款。

第三個「C」是減輕企業成本(Cost)。在疫情期間，企業雖然收入減少，但仍 需面對物業租金和員工薪金這兩項最主要的固定開支。部分經濟體的政府為減輕 企業的負擔，「破天荒」地動用公帑直接補貼私人企業的員工薪金（見附件表 1）。 在推行薪酬補貼計劃的國家或地區中，大多數政府均會以企業不裁員作為接受資 助的先決條件，一些政府還對維持僱員薪酬水平作出規定。其中，英國政府的補 貼成數最高，向受疫情影響被要求暫時休假的僱員和自僱人士提供高達 80%的薪 酬補貼；而新加坡和瑞典政府提供的補貼實施期限相對最長，為期大約 9 個月。 同時，部分經濟體的政府還透過直接或間接的方式，協助企業減輕租金成 本。例如，香港為政府旗下物業的租客提供為期半年高達 75%的租金寬免，亦鼓 勵公共機構提供租金寬免，並公開呼籲私人市場的業主減租。澳門宣佈政府出租 物業減免租 3 個月，同時呼籲大業主體恤中小企業的經營者，適當調整租金。中 3 國國務院亦宣佈對租用國有房屋的服務業小微企業和個體工商戶可獲免除 3 個月 租金；並鼓勵國有企業帶頭減租，以及為願意減免租金的業主提供稅收優惠、貸 款支持等誘因。

至於第四個「C」，則是指強化融資保障(Credit)。為了避免發生企業因資金 流斷裂而出現大規模倒閉的情況，各地紛紛設立了由政府擔保的特別融資計劃， 以鼓勵金融機構向中小企業貸款，並對企業貸款加大貼息力度甚至給予免息的優 惠。例如，台灣和香港在抗疫初期就推出由政府百分百擔保的優惠融資計劃，新 加坡政府分兩次將企業融資計劃下政府承擔的風險比例提高至九成。英國政府在 3 月初宣佈總額高達 3,300 億英鎊的緊急信貸計劃，包括向中小型企業提供最多 500 萬英鎊的貸款，由國家統一提供 80%的信用擔保；並在一個多月後將對小型 企業貸款的擔保成數進一步提高至 100%。

報告指出，進入 4 月下旬以來，全球越來越多經濟體的疫情得以較好控制或者進入穩定期，包括香港在內的一些地區陸續宣佈放寬防疫政策，包括逐步解除封城和限制 社交距離等措施，並積極研究復工復產等重啟經濟的計劃。報告建議政府的施政重點亦應適時地從「4C」轉向「4R」， 在確保防疫「下半場」完勝的同時，為迎接「後疫情時代」的來臨及早籌謀。

第一個「R」是恢復信心(Rebuild Confidence)。現時不少地方的疫情發展雖 然已跨過高峰期，但許多市民對外出消費尤其是一些接觸性服務行業仍抱持一定 戒心；中國內地、南韓以及德國等一些國家稍前放鬆禁令後，都曾出現當地確診 人數反覆的情況。因此，各地政府在放寬防疫限制的同時還需保持警醒，並透過 維持疫情跟蹤和信息發放的透明度、繼續實施公共場所的非接觸式管理、確保市 民擁有足夠的防疫物資，以及訂立明確的「緊急煞停」機制，以便在疫情復發時 能及時重新啓動禁令，讓市民放心安心，逐步回到以往「正常」的生活秩序。同 時，獲解除限制行業的企業在重新營業時亦要做到「有備而來」，以回應顧客的 5 防疫要求，促進市民恢復消費信心。

第二個「R」是重啟經濟(Restart Economy)。新冠疫情對全球經濟帶來嚴重 的衝擊，無論是中國內地、歐美國家還是香港都在短期內陷入嚴重的衰退，並且 失業情況持續惡化是各地共同面對的挑戰。剛剛公布的美國 4 月份失業率飆升至 14.7%，增幅驚人，創下上世紀 30 年代大蕭條以來的最高值。雖然近月來各地均 推出金額龐大的應急紓困政策，但大多屬於短期支援措施，充其量只能幫助企業 和個人「應一時之急」。各地政府在疫情緩和之後，亟需儘快為各行各業制定復 工復產復商復原的計劃，包括確定重新營業的時間表和路線圖，按部就班地推動 本土經濟活動恢復秩序。各行各業重回正常運作，既是經濟重啟的重要標誌，亦 是讓企業和個人擺脫疫情陰影的根本之道。

第三個「R」是刺激內需(Revive Consumption)。現時不同國家或地區的疫情 發展處於不同階段；早期爆發疫情的亞洲經濟體的疫情控制相對理想，例如港澳 台已經連續多日無本地感染個案，香港在時隔 23 天之後僅再度錄得零星的本地 個案，中國內地亦只有少數的零星個案發生。相比之下，雖然大多數歐美國家已 渡過「最危險時刻」，但美國、英國每日新增感染人數仍維持在高位；並且疫情 近期還在俄羅斯、非洲國家出現另一波擴散的跡象，當地的確診人數正急速上升。 各地政府在「解封」經濟時仍不會貿然完全取消涉外的封關措施，以免增加 交叉感染和輸入性病例的風險；加上短期內消費者對跨境出行的信心較為薄弱， 出入境旅遊的市道在一段時間料難有起色。故此，各地在「伺機而動」、逐步放 寬內部防疫限制的同時，另一項當前急務是催谷本地消費，由政府與商界聯手， 設法鼓勵市民將疫情期間積壓的消費力釋放出來，開啟經濟復甦的主動力。 自 3 月份以來，內地的地方政府已「豪派」了總額超過 40 億元人民幣的消 費券；澳門政府在 4 月中向每位市民發放 3,000 澳門幣的消費劵，並宣佈於 8 月 份再增發 5,000 元的消費卡；而最近香港一些商場、商戶亦自發推出折扣券，藉 以刺激市民外出消費的意慾。繼多個政府在疫情初期「開倉派錢」，向民眾提供 現金補助之後，派發消費券等鼓勵消費的優惠或將成為各地疫後經濟重建的另一 項政策「標配」。

第四個「R」是謀劃未來(Rethink Future)。新冠疫情的爆發已不可避免地「改 變整個世界」，對企業營運方式、人們的行為、社會心態乃至政府的管治均帶來 深遠的影響。以香港為例，特區政府一方面要加緊修補疫情期間暴露的問題，例 如深化社會的防疫意識、提升抗疫能力和醫療水平、強化對災難與突發事件的應 變機制、改善對基本民生產品等物資的戰略性管理、加強跨境的公共衛生協調 等；另一方面亦要以駕馭轉變 (Change Management)的視野和魄力，思考、洞悉 和及早應對「後疫情時代」本土和國際政經形勢的「大變局」，例如數碼化轉型 的加速崛起、「去全球化」和保護主義的思潮、國際產業分工與供應鏈體系的重 塑，以及國際秩序和全球治理結構的改變等。